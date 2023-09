Còn một ngày gửi bài dự thi Data for Life 2023

Thời gian nhận hồ sơ mô tả ý tưởng và sản phẩm công nghệ tham gia cuộc thi Digital Data for Life 2023 đến hết ngày 30/9.

Thí sinh còn một ngày để tiếp tục gửi ý tưởng, sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ tiến trình chuyển đổi số. Từ 1/10 đến 9/10, Hội đồng chuyên môn sẽ duyệt hồ sơ để chọn 30 hồ sơ vào Vòng sơ khảo.

Đăng ký dự thi tại đây

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống - Digital Data for Life 2023 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an công tổ chức, với sự phối hợp của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam và VnExpress, nhằm tìm kiếm những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực phục vụ tiến trình chuyển đổi số.

Sau hơn một tháng triển khai, đại diện ban tổ chức cho biết đã nhận được hơn 100 ý tưởng dự thi đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, có những ý tưởng đã được thí sinh đưa vào triển khai thử nghiệm với nhiều kết quả khả thi, ấn tượng.

Đơn cử, đội thi BookWorm đã mang đến cuộc thi nhiều giải pháp về giao thông đường bộ. Trong đó có Ứng dụng điện toán biên trong phân tích và dự báo an toàn giao thông đường bộ (ESTP - Edge computing for Safe transportation & Prediction).

Đội thi hướng đến một hệ thống điều hành giao thông tự động thông minh, có thể xử lý các tình huống vi phạm giao thông, tự động lập báo cáo, gửi biên lai vi phạm, qua đó hạn chế tiếp xúc giữa người giám sát giao thông và chủ phương tiện.

"Với giải pháp này, chúng tôi mong muốn có thể giám sát 75 triệu phương tiện giao thông đã đăng ký đường bộ năm 2023; kỳ vọng góp phần giảm số vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam trung bình 25 vụ một ngày xuống còn 5-6 vụ một ngày", Phạm Tuấn Anh, đại diện đội BookWorm chia sẻ.

Mô phỏng lát cắt và tương tác giữa các công nghệ của Ứng dụng điện toán biên trong phân tích và dự báo an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: BookWorm

Là đội thi đến từ miền Bắc, Hoàng Gia mang đến cuộc thi Data For Life ứng dụng Định vị cộng đồng. Ý tưởng phát sinh trong bối cảnh xã hội hiện đối mặt với các đe dọa đa dạng từ tội phạm mạng, khủng bố, tội phạm có tổ chức đến các thách thức về an ninh, an toàn xã hội. Theo đó, ứng dụng tập trung vào định vị và đánh giá tình hình xã hội, an ninh trong cộng đồng qua đó tạo môi trường an toàn để nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân.

Cụ thể, các tính năng cơ bản của ứng dụng này gồm báo cáo sự cố liên quan đến an ninh trật tự bao gồm tội phạm, hành vi vi phạm phát luật, giao thông...; định vị GPS để xác định chính xác vị trí của sự cố hoặc vấn đề được báo cáo; tương tác cộng đồng tạo cơ hội cho cư dân tương tác với nhau và với các cơ quan chính phủ và phi chính phủ khác trong cộng đồng...

Anh Hoàng Minh Trí, đại diện nhóm cho rằng, sản phẩm có thể sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến để hoàn thiện tính năng, như trí tuệ nhân tạo để phân loại và xử lý thông tin từ các báo cáo và sự kiện được báo cáo trong cộng đồng; big data để xử lý dữ liệu lớn...

Nhiều ý tưởng khác xoay quanh việc tìm giải pháp để chuyển đổi số cũng được gửi về cuộc thi như hệ thống ứng dụng an ninh xuất nhập cảnh, trợ lý ảo (Chatbot) trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; hệ thống điều hướng luồng xe tự động tại các khu vực giờ cao điểm, tắc đường...

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data For Life 2023) nhằm tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp, sản phẩm công nghệ thông tin từ các tài năng trẻ nhằm phục vụ phục vụ xây dựng Chính phủ số, Xã hội số và Kinh tế số. Cuộc thi sẽ trải qua ba vòng, gồm sơ loại (30 đội), chung khảo (10 đội), từ đó sẽ trao giải cho 5 đội xuất sắc. Vòng sơ khảo sẽ được chấm từ 9/10 đến 20/10 lựa ra 10 đội xuất sắc vào Vòng chung kết (dự kiến diễn ra ngày 23-24/11)

Tổng giải thưởng dự kiến là 370 triệu đồng, trong đó giải Nhất và giải Nhì lần lượt là 200 triệu và 100 triệu đồng.

Nguyễn Phượng