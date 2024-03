Còn ba ngày nhận để cử Vietnam Game Awards 2024

Cổng đăng ký đề cử cho 22 giải thưởng của Vietnam Game Awards 2024 sẽ đóng vào cuối ngày 7/3, trước khi chuyển sang vòng Sơ loại.

Các nhà phát hành, nhà phát triển và cộng đồng game còn ba ngày để gửi đề cử đến Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards (VGA 2024).

Chương trình năm nay mở rộng quy mô lên 22 giải thưởng, chia thành bốn hạng mục chính gồm The Golden Galaxy (dành cho game nước ngoài được phát hành tại Việt Nam), The Golden Sun (dành cho game Việt), The Golden Star (dành cho Esports) và The Golden Gear (dành cho sản phẩm, dịch vụ liên quan đến game).

Chi tiết hạng mục đề cử

Sau ngày 7/3, các đề cử sẽ được sàng lọc, kiểm tra thông tin để bước vào vòng Sơ loại. Danh sách sẽ được đăng trên cổng thông tin Vietnam Game Awards từ 14/3. Điểm bình chọn sẽ chiếm 50% tổng điểm. 50% còn lại đến từ đánh giá của hội đồng chuyên môn. 5 dự án có điểm cao nhất trong từng hạng mục giải thưởng sẽ bước vào chung kết.

Lễ trao giải Vietnam Game Awards 2023 tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Sau hơn một tháng mở cổng, ban tổ chức đã nhận hơn 300 đề cử, tăng mạnh so với năm đầu tiên. Trong đó, các giải thưởng Game của năm và Game di động của năm ghi nhận số đề cử áp đảo ở nhiều thể loại do sự phát triển mạnh mẽ của thị trường game. Hạng mục Esports cũng đều là những game quen thuộc, sở hữu cộng đồng fan hùng hậu. Loạt nhà phát hành lớn như VTC, VNG, Garena, Gosu, Topebox... tiếp tục cạnh tranh nhau ở nhiều hạng mục.

Chung kết Vietnam Game Awards 2024 sẽ tổ chức ngày 11-12/5 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Triển lãm Game Quốc tế - Vietnam GameVerse 2024.

Vietnam GameVerse 2024 gồm hàng loạt hoạt động xoay quanh cộng đồng game Việt. Trong đó, điểm nhấn năm nay là GameHub - chương trình tìm kiếm và kêu gọi đầu tư vào các dự án tiềm năng. Sau hơn hai tháng, GameHub thu hút 100 dự án đăng ký. Các nhà phát hành, studio, cá nhân có dự án đã ra mắt hoặc chưa ra mắt ở mọi thể loại đều có thể gửi đăng ký tham gia chương trình. Cổng đề cử GameHub sẽ đóng vào 15/3.

Tham gia đăng ký GameHub

Một hoạt động khác của Vietnam GameVerse là cuộc thi hóa trang Cosplay Contest sẽ mở đăng ký từ 11/3. Năm ngoái, Cosplay Contest trở thành điểm nhấn thú vị khi thu hút hàng trăm đề cử với nhiều màn hóa trang đầu tư, công phu. Top 10 được trình diễn trên sân khấu chung kết. Quán quân nhận 10 triệu đồng tiền mặt cùng một laptop trị giá 20 triệu đồng từ nhà tài trợ.

Thí sinh Hạnh Nguyên tham gia Cosplay Contest năm 2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài ra, Vietnam GameVerse 2024 còn nhiều hoạt động khác như không gian triển lãm với hàng chục gian hàng trưng bày, trải nghiệm game và các sản phẩm phụ trợ; Diễn đàn Game - nơi các đơn vị, doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành thảo luận về những câu chuyện nóng của ngành; Game Arena - đấu trường để game thủ giao lưu, thi đấu với những streamer, tuyển thủ chuyên nghiệp...

Triển lãm Game Quốc tế Việt Nam - Vietnam GameVerse 2024 do Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức. Dự kiến sự kiện thu hút 40.000 người tham gia.

Hoài Phương