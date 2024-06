Tiền vệ 20 tuổi Cole Palmer được cố tình không nhìn mặt khi bắt tay HLV Gareth Southgate, sau trận Anh hòa Đan Mạch 1-1 ở lượt hai bảng C Euro 2024.

Sau khi trọng tài Artur Dias nổi còi mãn cuộc, Southgate và ban huấn luyện vào sân Deutsche Bank Park bắt tay các học trò cũng như thành viên của Đan Mạch. Khi Southgate bắt tay Palmer, tiền vệ 22 tuổi tỏ thái độ lạnh lùng và không nhìn mặt HLV.

Trên mạng xã hội X, nhiều CĐV cho rằng Palmer tức giận với những lựa chọn nhân sự của Southgate và hiểu phản ứng của cầu thủ thuộc biên chế Chelsea. "Tôi là Palmer thì cũng rất tức giận", một CĐV viết.

"Tôi không trách Palmer vì phản ứng như vậy", người này bình luận. "Palmer thậm chí không nhìn mặt Southgate. Cậu bé đó đang rất tức giận", tài khoản này nhận xét.

Cole Palmer tránh nhìn mặt Southgate khi bắt tay Khoảnh khắc Palmer tránh nhìn mặt khi được Southgate động viên.

Hè 2023, Palmer được tuyển mộ với mức phí 50 triệu USD từ Man City và lập tức trở thành điểm sáng trong mùa giải bết bát của Chelsea. Cầu thủ 22 tuổi này có 22 bàn và kiến tạo 11 trong 33 trận, qua đó được bình chọn làm Cầu thủ trẻ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa 2023-2024.

Tuy nhiên, Palmer không thi đấu một phút nào ở hai lượt mở màn vòng bảng Euro 2024. Southgate ưu tiên sử dụng bộ ba Phil Foden, Jude Bellingham, Bukayo Saka chơi phía sau tiền đạo đội trưởng Harry Kane, rồi tung Jarrod Bowen hay Eberechi Eze vào sân, thay vì trao cơ hội cho Palmer.

Cũng có những quan điểm cho rằng Southgate thiếu tôn trọng Palmer vì lựa chọn nhân sự như vậy. "Palmer phản ứng đúng đắn. Hãy cho Southgate biết rằng ông ấy thiếu tôn trọng mình", một người dùng bình luận. "Ai rơi vào tình cảnh đấy mà không tức giận chứ?", CĐV này viết.

Cũng trên X, Palmer đăng ảnh ngồi dự bị cùng Kobbie Mainoo - tiền vệ Man Utd cũng không được sử dụng trong trận hòa Đan Mạch - cùng thông điệp: "Thời gian của Chúa là tốt nhất. Giờ thì hướng tới trận tiếp theo".

Dòng tweet của Cole Palmer.

Cựu tiền đạo Liverpool, Chelsea và tuyển Anh Daniel Sturridge cũng bất bình với việc Southgate ngó lơ Palmer. "Tôi thực sự bị sốc khi chúng ta vẫn chưa thấy Palmer sải bước trên sân", anh viết trên mạng xã hội.

Sau trận hòa Serbia ở lượt mở màn, cựu hậu vệ Rio Ferdinand cho rằng nếu sử dụng Kobbie Mainoo và Cole Palmer, tuyển Anh sẽ kiểm soát tốt thế trận tốt hơn. Tương tự, cựu tiền vệ Cesc Fabregas nhận định "Tam Sư" sẽ dễ đá hơn với Palmer.

Đan Mạch 1-1 Anh Diễn biến chính trận Đan Mạch 1-1 Anh.

Anh bị chỉ trích vì lối đá thiếu thuyết phục và dứt điểm ít hơn đối thủ cả hai lượt mở màn vòng bảng Euro 2024. Cụ thể, đội bóng của Southgate có năm cú sút - so với sáu của Serbia, và 12 cú sút - so với 16 của Đan Mạch. Dù vậy, "Tam sư" vẫn dẫn đầu bảng C với bốn điểm và chỉ cần hòa Slovenia ở lượt cuối ngày 25/6 để chắc chắn có mặt ở vòng 1/8.

