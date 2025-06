Nhà riêng của cố vấn Shamkhani trúng đòn không kích hôm 13/6, khiến ông bị chôn vùi dưới đống đổ nát suốt 3 giờ trước khi được giải cứu.

Ali Shamkhani, cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, hôm 28/6 kể về những giờ đầu tiên trong 12 ngày xung đột giữa Tehran với Tel Aviv, khi nhà riêng của ông là một trong những mục tiêu của chiến dịch không kích phủ đầu do quân đội Israel tiến hành rạng sáng 13/6.

"Ban đầu tôi nghĩ là động đất. Tôi nằm dưới đống đổ nát suốt 3 giờ trước khi nghe thấy tiếng ôtô. Lúc đó tôi nhận ra là Israel đã nhắm vào mình, vì ôtô không thể di chuyển trên đường phố Tehran nếu xảy ra động đất", ông nói.

Cố vấn lãnh tụ Iran kể khoảnh khắc bị Israel không kích Một đoạn cuộc phỏng vấn của ông Ali Shamkhani ngày 28/6. Video: X/ AbdiMedia

Cố vấn Shamkhani lúc đó vẫn tỉnh táo và lập tức lên kế hoạch để sống sót. "Tôi nhận thức được tình hình và cố tìm cách thoát thân. Tôi không thấy sợ hãi", ông nói, lưu ý rằng những mối đe dọa tương tự trong quá khứ đã giúp ông chuẩn bị cho tình huống như vậy.

Shamkhani xác nhận bản thân ông, vợ và con trai đều bị thương do cuộc không kích, nhưng bác bỏ tuyên bố của Israel rằng ông đã mất chân. Cố vấn của lãnh tụ Iran khẳng định đã biết lý do Israel nhắm vào mình, nhưng nói rằng ông chưa thể tiết lộ vào lúc này. "Tôi đã dạy cho họ một bài học đau đớn", ông nói.

Cố vấn Shamkhani lưu ý rằng Iran cần luôn cảnh giác và sẵn sàng đối mặt với những mối đe dọa, kêu gọi phát triển năng lực quân sự và cảnh báo không nên dựa vào các cuộc đàm phán với Mỹ. Ông nói Tehran đã nhận ra ngay từ đầu rằng các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington không thực sự nhằm mục đích đạt được thỏa thuận.

Cố vấn lãnh tụ Iran nhấn mạnh giới lãnh đạo đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi kịch bản, lưu ý tất cả hoạt động đều được thực hiện theo kế hoạch vạch sẵn từ trước. "Điều này phản ánh sự vững vàng về quân sự và an ninh của Iran trước mọi leo thang căng thẳng", ông nói.

Ông Shamkhani hôm 28/6 tham dự tang lễ của 60 chỉ huy quân đội và nhà khoa học thiệt mạng trong xung đột 12 ngày với Israel. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông kể từ khi xung đột bùng phát.

Kênh truyền hình IRINN, trực thuộc đài truyền hình quốc gia Iran IRIB, hồi giữa tháng đưa tin ông Shamkhani đã thiệt mạng trong cuộc tấn công phủ đầu của Israel rạng sáng 13/6. Truyền thông Israel sau đó cũng dẫn lại thông tin này.

Tuy nhiên, nhiều cơ quan truyền thông lớn của Iran, trong đó có IRNA, Tasnim và Fars News, hôm 20/6 khẳng định ông Shamkhani "bị thương nặng, phải nhập viện và sức khỏe đã ổn định".

Ông Ali Shamkhani trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Iran ngày 28/6. Ảnh: Kurdistan24

Ông Shamkhani từng giữ các chức vụ cấp cao trong Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Bộ Quốc phòng Iran. Ông là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao giai đoạn 2013-2023, sau đó là thành viên Hội đồng Phân định Tính cấp thiết do lãnh tụ tối cao bổ nhiệm, với quyền hạn được đánh giá là cao hơn nhiều so với vị trí cố vấn cho ông Khamenei.

Nổi tiếng nhờ chính sách đối ngoại với Mỹ và châu Âu, ông Shamkhani gần đây đảm nhiệm vai trò cố vấn chủ chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington. Tuy nhiên, hoạt động này đã bị đình trệ do chiến dịch không kích phủ đầu của Israel.

Xung đột bùng phát từ ngày 13/6 khi Israel không kích phủ đầu Iran bằng chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy", khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran sau đó trả đũa bằng chiến dịch "Lời hứa Đích thực 3". Giao tranh khiến 627 người chết, hơn 5.300 người bị thương ở Iran, và 28 người chết, hơn 2.500 người bị thương ở Israel.

Iran và Israel ngày 24/6 chấp nhận ngừng bắn và đều mô tả mình là bên thắng cuộc.

Thùy Lâm (Theo Press TV, Shafaq News, CNN)