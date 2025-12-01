Cô trò tất bật may đồng phục tặng học sinh vùng lũ

Nhìn học trò Đăk Lăk trở lại trường sau lũ với quần áo mỏng manh, cô trò trường Đại học Công nghiệp TP HCM may 300 bộ đồng phục tặng các em.

Những ngày gần đây, xưởng thực hành của khoa Công nghệ may thời trang, trường Đại học Công nghiệp TP HCM nhộn nhịp, nhiều sinh viên ra vào liên tục. Tất cả tất bật bên dàn máy may để kịp hoàn thành 300 bộ đồng phục cho học sinh tỉnh Đăk Lăk (khu vực Phú Yên cũ).

Cô Bùi Thị Cẩm Loan, giảng viên khoa Công nghệ may thời trang, kể ý tưởng bắt nguồn từ tin nhắn của bạn bè làm giáo viên ở quê. Hình ảnh học sinh trở lại trường với đồ bộ mỏng manh khiến ai nấy đều xót xa. Nhiều gia đình khó khăn, mất sạch tài sản nên chưa thể mua đồng phục, sách vở mới cho con em.

Ban đầu, cô Loan dự định chuyển tiền về ủng hộ với tư cách cá nhân. Tuy nhiên, thấy lợi thế chuyên môn của khoa nên cô bàn với một số cựu sinh viên và giảng viên mua vải để tự may.

"Nghe kế hoạch, các bạn cựu sinh viên, nhà hảo tâm lập tức ủng hộ vải, phụ kiện như khuy, cúc, nhãn, keo, còn cô trò ở khoa phụ trách phần may thành phẩm", cô Loan nói.

Sinh viên khoa Công nghệ may thời trang, trường Đại học Công nghiệp TP HCM, tập trung may đồng phục cho học sinh vùng lũ, ngày 29/11. Ảnh: IUH

Cô cho hay xưởng thực hành có khoảng 200 máy may, vận hành hết công suất từ ngày 28/11. Trước đó, giảng viên và sinh viên mất 2-3 ngày chuẩn bị rập, đo, cắt vải. Các nhóm được phân theo từng công đoạn, tương tự một dây chuyền trong xưởng may. Đến tối 30/11, cô trò đã hoàn thành 100 chiếc quần và khoảng 50 áo.

"Đây cũng là dịp để sinh viên rèn tay nghề, lại giúp ích cho cộng đồng", cô Loan nhìn nhận.

Với số lượng ban đầu khoảng 300 bộ, nhóm dự kiến hoàn thành và gửi đi trong vòng 5-7 ngày tới. Theo cô Loan, chi phí mỗi bộ khoảng hơn 200.000 đồng. Sau đợt này, khoa tiếp tục nhận ủng hộ để may thêm và chuyển đến những học sinh khác.

Giảng viên hướng dẫn sinh viên hoàn thiện sản phẩm. Ảnh: IUH

Bùi Gia Bảo, Lớp trưởng lớp Công nghệ may thời trang 18A, cho biết những ngày qua khoảng 100 bạn ở khoa luân phiên tham gia các khâu.

"Vừa thi xong chúng em qua xưởng bắt tay vào việc luôn. Tất cả đều hào hứng vì hoạt động này thiết thực, ý nghĩa với học sinh ở vùng lũ", Bảo nói.

Đợt mưa lũ lịch sử Nam Trung Bộ ngày 16-21/11 khiến 98 người chết, 10 người mất tích; khoảng 426 nhà bị đổ sập, tập trung ở Đăk Lăk, Gia Lai và Khánh Hòa và gần 2.100 nhà hư hỏng. Đăk Lăk chịu thiệt hại nặng nề nhất, 63 người chết.

Người dân cả nước hướng về miền Trung với nhiều hoạt động hỗ trợ, cấp phát nhu yếu phẩm, quần áo, chăn màn. Nhiều trường như Kinh tế TP HCM, Công nghiệp, Luật, Tài chính-Marketing, Học viện Hàng không Việt Nam thông báo giảm và gia hạn đóng học phí cho sinh viên vùng lũ.

Sinh viên may đồng phục tại xưởng thực hành trường Đại học Công nghiệp TP HCM. Ảnh: IUH

Lệ Nguyễn