Tôi thấy trên mạng nhiều tư vấn viên nhận là MDRT bảo hiểm nhưng không biết MDRT bảo hiểm là gì? Tôi có nên chọn MDRT để tư vấn bảo hiểm cho bản thân.

Thục Linh (40 tuổi, Hà Nội)

MDRT bảo hiểm là danh hiệu được công nhận trên toàn cầu. Ảnh: Prudential

Trả lời

MDRT (viết tắt của Million Dollar Round Table - Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô) là đơn vị được thành lập từ năm 1927 dành cho các chuyên gia tư vấn tài chính và bảo hiểm xuất sắc, được công nhận trên toàn cầu, xét duyệt trên các tiêu chí về kết quả kinh doanh và thu nhập cụ thể. Việc đạt và giữ vững danh hiệu MDRT là khát vọng, động lực của nhiều tư vấn viên, đồng thời khẳng định sự chuyên nghiệp và tâm huyết với nghề.

Hiện, ở Việt Nam có khoảng 7.600 người đạt được tiêu chuẩn MDRT, cũng có một số người có đạt được nhưng không nộp hồ sơ. Ba năm gần đây, tốc độ tăng trưởng MDRT ở Việt Nam khá cao khoảng 10-15%, nhưng năm nay có thể bị chững lại, giảm so với 2022 do khó khăn của thị trường.

Để xác định MDRT, có các tiêu chí về hoa hồng, thu nhập, phí bảo hiểm, quy định theo quy mô thị trường, mức độ phát triển của nền kinh tế. Ở Việt Nam, chuẩn MDRT quy định hoa hồng trong năm đạt 328 triệu đồng, thu nhập 568 triệu đồng và phí bảo hiểm tối thiểu 656 triệu đồng.

Trở thành thành viên MDRT không chỉ là đích đến mà còn giúp tư vấn viên có môi trường học hỏi và phát triển nhiều hơn. Gia nhập hàng ngũ MDRT, tư vấn viên được tham gia các hội thảo, hội nghị quy mô công ty và quốc tế. Đây không chỉ là những dịp để MDRT tiếp tục củng cố kiến thức chuyên môn mà còn tiếp xúc và học hỏi, hướng dẫn từ các tư vấn viên và chuyên gia tầm cỡ quốc tế giàu kinh nghiệm.

Sau MDRT, tư vấn viên có thể bứt phá đến các danh hiệu như COT (Court of the Table - điều kiện để đạt được cao hơn gấp 3 lần MDRT) và TOT (Top of the Table - điều kiện để đạt được cao hơn gấp 6 lần MDRT).

Theo quan điểm của tôi, khách hàng có thể cân nhắc chọn MDRT để tư vấn bởi danh hiệu này được công nhận toàn cầu và là tiêu chí đánh giá độ chuyên nghiệp của đại lý.

Ngô Trung Dũng

Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam