Cơ hội nhận quà khi bình chọn Sáng kiến Khoa học 2025

Những phần quà hấp dẫn gồm chuột Pebble M350S và 1 combo Bàn Phím chuột Pebble 2 sẽ dành cho độc giả may mắn khi bình chọn sản phẩm yêu thích tại cuộc thi Sáng kiến Khoa học.

Cuộc thi Sáng kiến Khoa học do VnExpress tổ chức bước vào vòng loại từ 1/4 đến 14/4, với 199 hồ sơ tham gia tranh tài. Ở vòng này, độc giả VnExpress có thể bình chọn các sản phẩm, giải pháp yêu thích. Bài thi được bình chọn cao và nhận được phiếu lựa chọn của Ban giám khảo sẽ vào vòng chung kết.

Sau mỗi lần bình chọn cho Sáng kiến Khoa học trên trang chương trình, độc giả sẽ nhận về một số may mắn qua email đăng ký. VnExpress tổ chức quay thưởng, dựa trên số may mắn đã cung cấp cho độc giả. Độc giả trúng giải may mắn sẽ nhận được email thông báo của Ban tổ chức. Danh sách độc giả trúng giải sẽ được công bố trên website của chương trình.

Theo đó ở mỗi vòng bình chọn, phần thưởng có 6 quà, bao gồm 5 chuột Pebble M350S và 1 combo bàn phím chuột Pebble 2, mỗi phần thưởng trị giá lần lượt tương ứng 699.000 đồng và 1,199 triệu đồng.

Độc giả có cơ hội nhận Combo chuột phím Logitech Bluetooth Pebble 2 K380 & M350.

Để tham gia bình chọn, độc giả cần đăng ký tài khoản định danh myVnE trên VnExpress, họ tên, số điện thoại và căn cước công dân. Mỗi tài khoản được bình chọn cho nhiều sản phẩm/giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc thi, nhưng mỗi sản phẩm/giải pháp chỉ được vote một lần.

Vòng chung sẽ kết bắt đầu từ 15/4 đến ngày 6/5. Ở vòng này điểm căn cứ xếp hạng các sản phẩm đoạt giải với tỷ lệ 20% bình chọn và 80% đánh giá của Ban giám khảo. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 5 tại Hà Nội.

Năm nay cuộc thi nhận được 280 hồ sơ gửi về, trong đó 199 bài thi được chọn bước vào vòng loại.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 970 triệu đồng, trong đó Ban tổ chức trao hai giải nhất trị giá 100 triệu đồng mỗi giải, hai giải nhì 70 triệu đồng mỗi giải, hai giải ba 50 triệu đồng mỗi giải dành cho nhóm nhà khoa học chuyên và không chuyên.

Với nhóm doanh nghiệp, Ban tổ chức vinh danh top 5 giải pháp/sản phẩm khoa học công nghệ đột phá trong năm 2023, 2024 với phần thưởng gói truyền thông trị giá 100 triệu đồng trên báo VnExpress.

Tại hạng mục Sáng kiến Xanh trị giá 30 triệu đồng hướng đến các giải pháp xanh, sáng tạo, mang tính bền vững, nhằm giải quyết một vấn đề xã hội ở khu vực nông thôn, miền núi và có thể triển khai thực tế. Ban tổ chức ưu tiên sáng kiến trong lĩnh vực giáo dục.

Toàn bộ tiền giải thưởng do Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) tài trợ. Đây là quỹ xã hội hoạt động vì cộng đồng, không vì lợi nhuận, được vận hành bởi Báo VnExpress và Công ty cổ phần FPT. Quỹ hướng tới thúc đẩy công nghệ thông tin, phát triển tri thức bền vững, kết nối tấm lòng nhân ái để tạo ra xã hội bình đẳng và tiến bộ. Với việc đồng hành cùng cuộc thi, Quỹ Hy vọng mong muốn thúc đẩy các sáng kiến từ những người trẻ, để từ đó ứng dụng công nghệ vào mọi mặt của đời sống. Điều này góp phần thực hiện hóa mục tiêu của Quỹ, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn và thành thị.

Như Quỳnh