Cơ hội nhận 20 triệu đồng khi gửi ảnh, video thi Vietnam Vibes

Độc giả đăng ký tham gia cuộc thi tại đây

Vietnam Vibes by Vietravel là cuộc thi ảnh, video ngắn dành cho tất cả người Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như bạn bè quốc tế. Mỗi bức ảnh, thước phim ngắn được gửi về là một mảnh ghép làm nên bức tranh đa sắc về lòng yêu nước của người Việt, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Cuộc thi gồm hai hạng mục: ảnh và video. Bài dự thi có thể giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các giá trị văn hóa, thiên nhiên trên khắp mọi miền Tổ quốc nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân; hoặc phản ánh chân thực, sinh động những thành tựu phát triển trên mọi mặt của đời sống, văn hóa - xã hội Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế. Ban tổ chức khuyến khích tác phẩm có hình ảnh quốc kỳ Việt Nam.