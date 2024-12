Cơ hội lái thử Isuzu D-max tại Triển lãm xe bền vững Việt Nam 2024

Hà NộiIsuzu sẽ mang mẫu D-max mới ra mắt đến Triển lãm xe bền vững Việt Nam 2024, ngày 7-8/12.

Tại Triển lãm Phương tiện di chuyển bền vững Việt Nam - Vietnam Sustainable Mobility Show 2024 (gọi tắt Triển lãm xe bền vững Việt Nam 2024), diễn ra vào 7-8/12 tại Công viên Yên Sở. Hãng xe Nhật Isuzu sẽ mang đến triển lãm mẫu xe bán tải D-Max phiên bản mới, ra mắt cuối tháng 10. Bên cạnh đó, khách tham dự sẽ có cơ hội trải nghiệm cầm lái mẫu xe này tại triển lãm.

Isuzu D-max ra mắt tại sự kiện Vietnam Motor Show 2024 cuối tháng 10. Ảnh: Lương Dũng

D-Max 2024 nhập khẩu từ Thái Lan, được nâng cấp nhiều chi tiết ngoại thất, nội thất, bổ sung thêm các tiện ích, tính năng an toàn so với phiên bản trước đây. Về ngoại thất, tổng thể của xe tạo hình cứng cáp hơn với các đường gân nổi dọc ca-pô. Thay đổi dễ thấy khác là cụm đèn chiếu sáng bi-LED, kèm dải đèn định vị ban ngày (DRL) tích hợp đèn báo rẽ, lưới tản nhiệt được thay đổi sang kiểu hầm hố, to bản. Đèn hậu dạng chữ L xếp chồng lên nhau.

Về nội thất, D-Max gần như không thay đổi, vẫn duy trì tính thực dụng, dễ dùng của phiên bản trước đó. Màn hình cảm ứng thông tin giải trí trung tâm là loại 9 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Phía dưới là hàng nút vật lý điều khiển hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, có cửa gió cho hàng ghế sau. Màn hình lái kích thước 7 inch.

Bên cạnh Isuzu, khách tham quan triển lãm còn có thể chiêm ngưỡng và lái thử các dòng xe đến từ gần chục thương hiệu ôtô khác như VinFast, Mitsubishi, Honda, Volkswagen, Subaru, Lynk & Co, BYD, cùng hai thương hiệu xe máy của Honda và VinFast. Đặc biệt, chiều 7/12, ngay tại triển lãm sẽ diễn ra Gala trao giải Ôtô của năm 2024.

Với cả gia đình, tại Triển lãm Phương tiện di chuyển bền vững Việt Nam, không chỉ trải nghiệm và lái thử các mẫu xe, người tham gia còn có thể thưởng thức ẩm thực, cắm trại và các trò chơi hấp dẫn.

Hồ Tân