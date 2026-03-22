Cô giáo đầu tiên của người Ơ Đu trúng cử đại biểu Quốc hội

Nghệ AnTừ bản nhỏ trên núi, nơi người Ơ Đu còn rất thiếu thốn, Lo Thị Bảo Vy vừa học vừa làm để trở thành cô giáo và trúng cử đại biểu Quốc hội.

Chiều 21/3, trong căn nhà sàn ở bản Văng Môn, xã Nga My, Lo Thị Bảo Vy ngồi lặng khi nghe tin mình trúng cử đại biểu Quốc hội. Tin vui đến lúc gia đình vừa trải qua chuyện buồn. Ông nội 90 tuổi - người nuôi chị em Vy trong những năm tháng bố mẹ đi làm xa - qua đời được ba ngày. "Thật tiếc khi ông nội không còn để chứng kiến hành trình mới rất quan trọng trong cuộc đời em", Vy nói.

Bảo Vy đang là giáo viên lớp 2 tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai (trước đây thuộc thị xã Hoàng Mai), là ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Nghệ An. Cô gái 24 tuổi trở thành người Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội, cũng là đại biểu khóa 16 trẻ nhất.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vy sinh ra và lớn lên ở bản Văng Môn, xã Nga My - nơi cộng đồng người Ơ Đu sống tập trung. Gia đình có bốn chị em, Vy là con đầu, bố mẹ làm nông rồi buôn bán nhỏ, thu nhập chắt chiu qua từng vụ lúa nước hay vào rừng hái bo bo. Kinh tế khó khăn, bố mẹ phải rời quê đi làm ăn xa, Vy cùng hai em gái được ông bà nội nuôi dưỡng, em trai út thì gửi bên ngoại.

Cũng như nhiều đứa trẻ vùng cao khác, những năm tiểu học, chị em Vy mỗi ngày men theo sườn núi, đi bộ hơn một km đến trường. Đường nhỏ, mùa nắng bụi đỏ, mùa mưa thì trơn trượt, có đoạn đất đá sạt xuống, phải bám vào taluy mới qua. Những hôm gặp mưa lớn, nước từ trên núi đổ xuống thành dòng, cả quãng đường trở nên nhão nhoét, người lấm lem từ chân tới đầu.

Bảo Vy luôn động viên các em vượt lên nghịch cảnh để sau này lớn lên đỡ đần bố mẹ, ông bà. Bốn chị em Vy học rất tốt, khi lên đến cấp THCS hay THPT đều thi đỗ vào các trường nội trú của huyện và tỉnh, được Nhà nước hỗ trợ nên gia đình cũng bớt đi mối lo về kinh tế. "Các chị em lần lượt nối nhau đi học trường nội trú, thầy cô ai cũng quý, quen mặt hết", Vy kể.

Cô Bảo Vy đứng lớp giảng dạy tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện em gái thứ hai và thứ ba học ngành Sư phạm Giáo dục mầm non của Trường Đại học Vinh, em trai út đang học lớp 10 Trường Phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An.

Từ nhỏ, Vy quen với hình ảnh thầy cô cắm bản bám lớp, vừa dạy chữ vừa lo cho các em bữa ăn, giấc ngủ. "Em thấy thầy cô rất tận tình, trách nhiệm, nên cũng muốn sau này làm được như vậy", Vy nói. Ước muốn ấy còn bắt nguồn từ câu chuyện của mẹ, người từng ước mơ làm giáo viên nhưng dang dở vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Năm 2020, Vy thi đỗ ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học của Đại học Vinh, xuống TP Vinh (cũ), bắt đầu quãng đời tự lập. Gia đình vẫn còn ba em đi học nên cô không muốn tạo áp lực kinh tế cho bố mẹ. Ban ngày lên giảng đường, tối hoặc ngày nghỉ Vy làm thêm ở quán ăn, có lúc bán quần áo, giày dép. Nhiều hôm về phòng trọ khi đã khuya, cô chỉ kịp ăn tạm mì tôm rồi ngủ.

"Nếu mình không cố gắng, bố mẹ sẽ phải gánh thêm", Vy giải thích.

Bảo Vy phát biểu tại một cuộc họp về hoạt động đoàn thanh niên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tốt nghiệp năm 2024 với tấm bằng khá, Vy từng tính về quê xin làm hợp đồng hành chính ở xã Nga My, chờ cơ hội. Sau đó Vy được nhận làm giáo viên hợp đồng tại Trường Tiểu học Quỳnh Liên, phường Quỳnh Mai, rồi đăng ký thi viên chức và trúng tuyển, được bố trí đến công tác tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai (thị xã Hoàng Mai cũ) vào tháng 2/2025.

Vy cho hay thời gian mới ra trường dạy hợp đồng, lương thấp, cô phải chi trả tiền trọ, xăng xe, ăn uống, đi lại và các khoản sinh hoạt nên hầu như không thể hỗ trợ gia đình, mọi chi tiêu đều tằn tiện. Sau khi đỗ viên chức, thu nhập khá hơn, cô mới dành dụm được khoản nhỏ gửi về, phần nào đỡ đần các em.

Được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Vy ban đầu thấy bất ngờ, có một chút áp lực vì đây là lĩnh vực còn mới. Sau khi tìm hiểu, Vy bảo quyết tâm biến lo lắng thành sức mạnh, sống có trách nhiệm hơn, cố gắng từng ngày để không phụ tấm lòng của mọi người.

Sau khi trúng cử, Vy cho biết chưa nghĩ đến những điều lớn lao, trước mắt muốn tiếp tục trau dồi kiến thức, lắng nghe ý kiến cử tri, đặc biệt quan tâm đến giáo dục vùng cao. Với dân tộc Ơ Đu, cô mong muốn giữ gìn tiếng nói của cộng đồng khi hiện nay việc sử dụng ngày càng ít, nhiều từ ngữ dần mai một. Trong sinh hoạt, người trẻ chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Thái, tiếng Kinh hoặc Khơ Mú, chỉ xen một vài từ Ơ Đu. Trên cương vị đại biểu Quốc hội, Vy dự định sau này sẽ có những đề xuất nhằm góp phần bảo tồn ngôn ngữ của dân tộc mình.

Giữ cùng lúc hai vai trò, giáo viên và đại biểu Quốc hội, Vy chia sẻ không cảm thấy áp lực mà tràn đầy năng lượng, tin rằng bản thân có thể làm tốt, bởi xung quanh có nhiều đồng nghiệp và lãnh đạo nhà trường luôn hỗ trợ hết mình.

Cô giáo người Ơ Đu bên học trò. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Bùi Văn Việt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, đánh giá Bảo Vy là giáo viên trẻ năng động, chuyên môn vững, trách nhiệm, luôn thể hiện sự nỗ lực trong mọi hoàn cảnh. Trong thời gian ứng cử, dù thiếu giáo viên, nhà trường vẫn tạo điều kiện để Vy tham gia tiếp xúc cử tri, sắp tới tiếp tục hỗ trợ để Vy hoàn thành tốt việc giảng dạy đồng thời thực hiện vai trò đại biểu Quốc hội.

Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Nga My, cho biết việc cô giáo Lo Thị Bảo Vy trúng cử là dấu mốc với cộng đồng Ơ Đu, mở ra thêm cơ hội để phản ánh những khó khăn, mong muốn của người dân bản địa.

"Trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, Vy là người Ơ Đu đầu tiên và đến nay vẫn là người duy nhất trúng cử", ông Nhất nói. Với một cộng đồng chỉ vài trăm nhân khẩu, đây là điều trước nay chưa từng có.

Dân tộc Ơ Đu là một trong những cộng đồng thiểu số ít người nhất Việt Nam, còn có tên gọi khác là Tày Hạt, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ Me. Tộc người này hiện có khoảng 700 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống tại bản Văng Môn, xã Nga My (trước đây thuộc huyện Tương Dương), một số ít lập gia đình và định cư ở một số xã vùng cao khác trong tỉnh.

Đức Hùng