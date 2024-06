Cô giáo 37 tuổi đi thi tốt nghiệp cùng con gái

Kon TumChị Y Vê, 37 tuổi, cùng con gái thi tốt nghiệp THPT, sau gần 20 năm làm giáo viên mầm non.

Chị Y Vê là giáo viên trường mầm non xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông. Hôm 28/6, chị vui vẻ, nhẹ nhõm khi hoàn thành kỳ thi, gồm Toán, Văn và Địa lý.

"Dù làm bài không được tốt nhưng tôi vẫn hài lòng vì đã nỗ lực trong thời gian qua", chị Vê nói.

Gần 20 năm trước, khi học hết lớp 9, chị Y Vê theo học lớp trung cấp mầm non rồi nhận làm việc ở xã. Theo Luật Giáo dục, từ năm 2020, giáo viên mầm non phải có bằng cao đẳng. Do đó, ba năm qua chị Vê theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kon Rẫy để hoàn thành bậc THPT.

Mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, chị lái xe máy hàng chục km đi học. Để chuẩn bị cho kỳ thi, chị tập trung ôn tập vào buổi tối. Gặp bài toán khó, chị lại gọi điện nhờ con gái Y Tuệ (lớp 12) đang học ở trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Kon Plông, cách nhà gần 40 km, để hỏi.

Hai mẹ con chị Vê sau khi kết thúc bài thi tổ hợp, tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Kon Plông, sáng 28/6. Ảnh: Ngọc Oanh

Ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp, nữ giáo viên được chồng chở đến điểm thi, có con gái đón ở cổng trường.

Hai mẹ con thi cùng điểm, nhưng ăn nghỉ ở hai phòng khác nhau. Sau mỗi buổi thi, mẹ con tranh thủ gặp ít phút để hỏi han về kết quả làm bài và động viên nhau.

"Mình đi thi, bên cạnh việc bổ sung bằng cấp còn muốn làm gương cho các con. Cuộc sống dù vất vả thì vẫn phải vươn lên trong học tập", chị Vê nói.

Ông Bùi Văn Quế, Phó trưởng điểm thi trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Kon Plông, cho biết tại đây có 208 thí sinh, trong đó có hai cặp mẹ con.

"Mẹ cùng con đi thi là hình ảnh đẹp. Đây là tấm gương nỗ lực, vượt khó trong học tập để nhiều người noi theo", ông Quế nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra hôm 27-28/6. Tỉnh Kon Tum có 5.059 thí sinh. Điểm thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào 8h ngày 17/7.

Trần Hóa