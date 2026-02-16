Cô gái bị bắt vì tạt sơn nhà người yêu cũ ở TP HCM

Cho rằng bạn trai có lỗi trong chuyện chia tay, Phạm Ngọc Mỹ Tiên, 28 tuổi, mua hai thùng sơn tạt vào nhà anh này để trút giận, gây thiệt hại hơn 22 triệu đồng và bị bắt.

Ngày 16/2, Tiên bị Công an phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã đưa bị can trở lại hiện trường, buộc tẩy rửa, lau chùi những vết sơn do mình gây ra.

Phạm Ngọc Mỹ Tiên bị cảnh sát yêu cầu lau các vết sơn. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, sáng 13/2, Công an phường Thạnh Mỹ Tây nhận trình báo của chủ căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về việc bị tạt sơn. Ghi nhận cho thấy căn nhà bị loang lổ sơn màu đỏ từ trong nhà, cửa chính, cửa sau, bên hông... thiệt hại hơn 22 triệu đồng.

Công an trích xuất hình ảnh các khu vực xung quanh, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM tìm thủ phạm. Sau 12 tiếng truy tìm, cảnh sát đã bắt Tiên khi đang lẩn trốn ở xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.

Hình ảnh camera ghi nhận Phạm Ngọc Mỹ Tiên ở hiện trường. Ảnh: Công an TP HCM

Tại cơ quan điều tra, Tiên khai có quan hệ tình cảm với thanh niên kém mình một tuổi ở căn nhà trên. Hai bên phát sinh mâu thuẫn từ cuối năm ngoái. Cô cho rằng bạn trai có lỗi dẫn đến chia tay, nên nảy sinh ý định trả thù cho "bõ tức".

Rạng sáng 13/2, Tiên mặc áo khoác, đội nón, đeo khẩu trang kín mặt để tránh bị nhận diện. Cô mang hai thùng sơn đến nhà người yêu cũ tạt vào cửa chính, sau đó vòng ra hẻm bên hông, cửa sau tiếp tục tạt.

Quốc Thắng