Chuyên gia Việt Nam và thế giới bàn về phát triển nguồn nhân lực số

Các chuyên gia sẽ hiến kế phát triển nguồn nhân lực số, đặc biệt trong lĩnh vực AI, bán dẫn, tại Diễn đàn Quốc tế về Phát triển nguồn nhân lực số, ngày 28/10.

Diễn đàn do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức, trong khuôn khổ Tuần lễ số Quốc tế Việt Nam 2025, diễn ra tại Ninh Bình, nhằm trao đổi về phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao. Sự kiện sẽ có sự tham dự của đại diện Bộ, ngành, địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học, trường liên cấp và doanh nghiệp công nghệ. Diễn đàn được kỳ vọng là nơi chia sẻ kinh nghiệm, mô hình đào tạo và thảo luận chính sách nhằm bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Theo ban tổ chức, một trong những mục tiêu quan trọng của tọa đàm là định hình chiến lược phát triển nhân lực số Việt Nam thông qua hợp tác quốc tế, gắn với mục tiêu chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu.

"Chương trình sẽ tập trung vào việc tiếp cận xu hướng quốc tế về kỹ năng số, giáo dục đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái nhân lực bền vững", đại diện ban tổ chức cho biết.

Nhóm sinh viên trình diễn sản phẩm máy phát bóng trong ngày hội STEM 2025 tại Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Bùi Toàn

Song song với các chủ đề thảo luận, sự kiện cũng là nơi giới thiệu các sáng kiến, giải pháp công nghệ trong phát triển kỹ năng số và giáo dục thông minh, thông qua nghiên cứu tình huống và ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam. Các mô hình giáo dục đại học tiên tiến, cơ chế gắn kết giữa nhà trường - doanh nghiệp - chính phủ, sẽ được đưa ra thảo luận, qua đó đề xuất khuyến nghị chính sách và cơ chế hợp tác quốc tế hướng tới phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao, toàn diện và bền vững.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện nhiều tổ chức quốc tế, đại sứ quán, doanh nghiệp và hiệp hội công nghệ nước ngoài sẽ tham dự và trình bày các bài tham luận. Trong số này ông Klaus Wehage - Nhà giáo dục toàn cầu về tăng trưởng và đổi mới sáng tạo đến từ Mỹ sẽ nói về tầm nhìn về tương lai của nguồn nhân lực số. Đại diện Huawei chia sẻ về các giải pháp công nghệ giáo dục, công cụ và nền tảng thông minh hỗ trợ phát triển nhân tài số.

Tại diễn đàn, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ chia sẻ về định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực số Việt Nam thông qua hợp tác quốc tế. Đại diện Intel Việt Nam chia sẻ về nghiên cứu tình huống toàn cầu và ứng dụng tại Việt Nam trong nâng cao kỹ năng số và trao quyền cho cộng đồng thông qua trí tuệ nhân tạo.

Một nội dung quan trọng tọa đàm là việc hợp tác khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ năng số và an ninh mạng, với trọng tâm là hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc. Dự kiến, đại diện từ LetuinEdu của Hàn Quốc sẽ chia sẻ về nhu cầu nhân lực bán dẫn của Việt Nam và hợp tác đào tạo Hàn Quốc - Việt Nam trong khuôn khổ diễn đàn.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Digital Week - VIDW), là diễn đàn quốc tế thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức, nhằm thúc đẩy hợp tác, kết nối giữa cơ quan Chính phủ các nước, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số.

Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 2022 tại Hà Nội, tiếp tục duy trì vào các năm 2023, 2024 tại Quảng Ninh.

Năm 2025 Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức sự kiện tại tỉnh Ninh Bình từ ngày 27 đến 29/10, gồm phiên bàn tròn cấp Bộ trưởng và sáu chuyên đề dưới dạng hội nghị, hội thảo, diễn đàn hợp tác quốc tế và trình diễn công nghệ.

>>> Thông tin về chương trình tại đây

Lưu Quý