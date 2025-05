Chuyên gia Super Vietnam bàn về công nghệ lõi trong chuyển đổi số

Đại diện các doanh nghiệp blockchain và AI như ZKLabs, Orochi Network, Sui Foundation sẽ bàn về những công nghệ cốt lõi trong chuyển đổi số, bảo mật thông tin, số hóa tài sản…

Thông tin sẽ được nêu tại tọa đàm "Start up Web3 Việt Nam - Hành trình Go Global". Talkshow là hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Super Vietnam 2025 diễn ra tại Đà Nẵng. Sự kiện do Orochi Network phối hợp cùng FPT Online và DSAC đồng tổ chức, với sự bảo trợ truyền thông từ VnExpress.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chuyển đổi số đang định hình lại trật tự công nghệ toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các giải pháp công nghệ mới, đặc biệt là blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) và tài sản số. Talkshow lần này sẽ trở thành diễn đàn để các chuyên gia công nghệ, nhà phát triển và đại diện quỹ đầu tư cùng chia sẻ về chiến lược, bài học thực tiễn và hướng đi cho hệ sinh thái đổi mới tại Việt Nam.

Với chủ đề "Start up Web3 tai Việt Nam - Hành trình Vietnam Go Global", talkshow tập trung vào vai trò của doanh nghiệp công nghệ trong việc đặt nền móng cho hệ sinh thái Web3. Từ câu chuyện phát triển hạ tầng dữ liệu, các chiến lược đầu tư dài hạn cho đến bài toán bảo mật và kết nối cộng đồng. Mỗi khách mời mang đến một lát cắt khác nhau, góp phần phác họa bức tranh toàn cảnh về tiềm năng công nghệ số.

Tọa đàm do bà Vi Vi, đồng sáng lập ZKLabs làm host. Các diễn giả cùng thảo luận về yếu tố nền tảng giúp Web3 phát triển bền vững tại Việt Nam, từ hạ tầng công nghệ, hành lang pháp lý thúc đẩy đổi mới đến nguồn nhân lực trẻ có tư duy toàn cầu.

Bà Trần Thị Kiều Diễm, CEO Orochi Network tại sự kiện Hongkong Consensus. Ảnh: Orochi

Ở góc độ doanh nghiệp nội địa, bà Trần Kiều Diễm (Mary Trần) CEO Orochi Network chia sẻ hành trình mở rộng toàn cầu từ một startup Việt. Orochi hiện phát triển hạ tầng bảo mật dữ liệu cho ứng dụng Web3 và tài sản số, đồng thời đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm xác minh dữ liệu và bảo vệ người dùng trong kỷ nguyên số.

Ông Daniel Lam, Giám đốc quốc gia Sui Foundation là diễn giả tại chương trình. Theo ông, một trong những điều kiện tiên quyết để Việt Nam vươn lên vị trí trung tâm đổi mới là việc kết nối hiệu quả giữa nền tảng công nghệ Web2 với hệ sinh thái Web3. Các chương trình hỗ trợ nhà phát triển bản địa, kết hợp cùng tầm nhìn dài hạn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sẽ là chìa khóa để thúc đẩy làn sóng sáng tạo nội địa.

Ông Daniel Lam - Giám Đốc khu vực APAC Tại SUI Foundation. Ảnh: Orochi

Với tư cách nhà đầu tư, bà Khuất Hoài Thương, Giám đốc khu vực Mexc Ventures Việt Nam mang đến góc nhìn về việc xác định tiềm năng startup Web3 từ giai đoạn sớm. Theo bà, thị trường Việt Nam không thiếu ý tưởng sáng tạo, điều quan trọng là các nhóm khởi nghiệp cần có chiến lược rõ ràng và sản phẩm mang tính ứng dụng cao để chinh phục nhà đầu tư.

Ngoài chia sẻ tại tọa đàm, các chuyên gia cũng sẽ góp mặt tại tuần lễ blockchain và AI lớn nhất Việt Nam (Super Vietnam). Sự kiện dự kiến thu hút 5.000 khách tham dự, với chuỗi hội nghị, diễn đàn và triển lãm công nghệ.

Sự kiện quy tụ các tên tuổi như Ethereum Foundation, HashKey, Ledger, Verichains, Hedera Foundation, cùng nhiều đơn vị học thuật như Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội và Trung tâm DSAC Đà Nẵng. Ngoài ra còn có sự tham gia của các quỹ đầu tư như Figment, Presto Labs, Vamient Capital, Kyros Ventures.

Các diễn giả từ các ngân hàng, tổ chức tài chính như Vietinbank, MB Bank, VP Bank, OKX, SSID... và đại diện các doanh nghiệp quốc tế như Alibaba Cloud, Metis, Sonic SVM, Base... cũng góp mặt tại đây.

Có nhiều hạng mức vé cho khách tham gia. Hạng vé General miễn phí vào cổng, Gói Pro Pass có giá 9 USD (đang được ưu đãi 50% so với mức gốc 19 USD). Gói VIP Pass được bán với giá 49 USD, (đang được ưu đãi đến 50% từ 99 USD). Gói Dragon Pass có mức giá 499 USD bao gồm toàn bộ quyền lợi của VIP Pass, kèm thêm bữa tối riêng trước hội nghị cùng các lãnh đạo, quyền truy cập phòng chờ diễn giả và khu vực Dragon Pass...

Thái Anh