Chuyên gia quốc tế bàn tiến bộ công nghệ trong y học

Các chuyên gia quốc tế thảo luận tiến bộ công nghệ trong y học, từ y học chính xác, dược phẩm thế hệ mới đến giải pháp số theo dõi tại Tuần lễ VinFuture 2025.

Tuần lễ VinFuture 2025 do Quỹ VinFuture tổ chức, diễn ra từ 2 - 6/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Almaz, Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm "Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh" lúc 9h ngày 3/12.

GS. Quarraisha Abdool Karim, Giám đốc Khoa học kiêm đồng sáng lập Trung tâm Caprisa (Nam Phi), chủ nhân giải Đặc biệt VinFuture 2021 và thành viên Hội đồng Sơ khảo VinFuture, sẽ chủ trì phiên thảo luận của tọa đàm. Bà cùng các chuyên gia là GS. Pascale Cossart (Viện Pasteur Paris, Pháp), GS. Đỗ Ngọc Minh (Đại học Illinois Urbana-Champaign và VinUni), GS. Ana Belén Elgoyhen (Đại học Buenos Aires), GS. Chuanbin Mao (Đại học Trung văn Hong Kong, Trung Quốc) và GS. Trần Trung Dũng (Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec) sẽ mang đến góc nhìn đa chiều về xu hướng phát triển của y học toàn cầu.

Cụ thể, phiên tọa đàm tập trung phân tích các tiến bộ nổi bật trong ứng dụng công nghệ vào chăm sóc sức khỏe, như y học chính xác, dược phẩm thế hệ mới, giải pháp số trong quản lý - theo dõi bệnh và các công nghệ hỗ trợ điều trị cá thể hóa.

GS. Ana Belén Elgoyhen sẽ mang đến góc nhìn chuyên môn về hướng đi mới của nghiên cứu y sinh trong Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025. Ảnh: infobae

Theo GS. Elgoyhen, đây là chủ đề có ý nghĩa toàn cầu trong bối cảnh y tế, khoa học và xã hội đang thay đổi nhanh chóng. Chủ trì phiên thảo luận, GS. Karim nhận định việc VinFuture tổ chức các tọa đàm chuyên sâu thể hiện tầm nhìn chiến lược, đồng thời tạo không gian kết nối để các chuyên gia trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy nghiên cứu.

Bà cho rằng những hoạt động học thuật này giúp đối chiếu chất lượng nghiên cứu tại Việt Nam với thế giới, đồng thời góp phần khẳng định các thành tựu khoa học tiến bộ của Việt Nam ngang tầm cộng đồng khoa học toàn cầu. Đây cũng là cơ hội mở rộng hợp tác, khuyến khích các sáng kiến khoa học phục vụ sự phát triển bền vững.

GS. Quarraisha Abdool Karim - chủ nhân giải Đặc biệt VinFuture 2021, Thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture sẽ điều phối phiên thảo luận về những tiến bộ trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh. Ảnh: VFP

"Chúng mang lại lợi ích cả ở cấp độ địa phương lẫn toàn cầu", bà nhấn mạnh. "Sự kiện góp phần định vị các nhà khoa học Việt Nam trên trường quốc tế, truyền cảm hứng cho thế hệ khoa học trẻ tiềm năng, đồng thời hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái khoa học vì phát triển bền vững, vì lợi ích của tất cả mọi người, ở mọi nơi".

Ngành y tế toàn cầu đang đối mặt nhiều thách thức, từ tốc độ già hóa dân số, gia tăng quy mô dân số đến sự bùng phát các bệnh không lây nhiễm. Theo WHO, năm 2019, bảy trong mười nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới liên quan đến nhóm bệnh NCD (bệnh không lây nhiễm). Tại Việt Nam, NCD như ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh hô hấp mạn tính chiếm 80% số ca tử vong.

GS. Elgoyhen nhận định nhân loại tiếp tục chịu tác động của nhiều nhóm bệnh từ mạn tính, di truyền đến bệnh truyền nhiễm mới nổi. Tuy vậy, những thách thức này đi cùng cơ hội tái định hình tương lai y tế.

Những tiến bộ trong AI, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và thiết bị y tế thông minh đang thay đổi hệ thống chăm sóc sức khỏe. Từ chẩn đoán hỗ trợ AI đến điều trị cá thể hóa, các công nghệ mới giúp nâng cao hiệu quả, độ chính xác và khả năng tiếp cận. Theo công ty nghiên cứu thị trường Precedence Research, thị trường y học chính xác toàn cầu có thể đạt 175 tỷ USD vào năm 2030.

Tương lai y học được kỳ vọng tiệm cận hơn với mô hình chăm sóc chủ động, giảm chênh lệch tiếp cận dịch vụ và nâng cao chất lượng sống cho người dân trên toàn thế giới.

Thế Đan