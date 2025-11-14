Chuyên gia Nhật đưa bí quyết cho giấc ngủ sâu

Theo chuyên gia về giấc ngủ từ Nhật Bản, một môi trường cho giấc ngủ lý tưởng đòi hỏi sự cân bằng giữa nhiệt độ, độ ẩm và luồng gió với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể.

Theo khảo sát của Daikin về quan điểm của người hiện đại đối với không khí, hơn 60% người được hỏi thừa nhận gặp khó khăn khi ngủ hoặc thức giấc giữa đêm vì nóng bức. Tình trạng ngủ chập chờn này gây mệt mỏi và suy giảm hiệu suất làm việc. Việc tìm giải pháp chung càng phức tạp khi khảo sát cũng chỉ ra 55% gia đình có "tranh cãi" về việc cài đặt nhiệt độ điều hòa, do cảm nhận nóng - lạnh khác biệt của mỗi thành viên.

Môi trường lý tưởng cho từng giai đoạn giấc ngủ

Theo Giáo sư Hiroko Kubo từ Đại học Phụ nữ Nara (Nhật Bản), chuyên gia nghiên cứu về giấc ngủ, việc tạo ra môi trường ngủ lý tưởng không chỉ là tạo không gian mát mẻ. "Để có một giấc ngủ ngon, chúng ta cần kiểm soát đồng thời cả ba yếu tố: nhiệt độ, độ ẩm, độ tinh sạch và luồng không khí," bà Kubo nhấn mạnh.

Theo đó, một giấc ngủ trọn vẹn gồm nhiều chu kỳ lặp lại, mỗi chu kỳ khoảng 90 phút, chia thành các giai đoạn: ru ngủ (N1), ngủ nông (N2), ngủ sâu (N3) và ngủ mơ (REM).

Nhiệt độ, độ ẩm, độ tinh sạch và luồng không khí đóng vai trò quan trọng nhất cho một giấc ngủ lý tưởng. Ảnh: Daikin Vietnam

Trong đó, giai đoạn ru ngủ và ngủ nông (N1, N2) là lúc cơ thể nhạy cảm, dễ bị đánh thức nhất bởi tiếng ồn hay thay đổi nhiệt độ. Còn giai đoạn ngủ sâu (N3), đặc biệt trong khoảng 3 giờ đầu tiên, là "khung giờ vàng" để cơ thể phục hồi thể chất, giải phóng hormone tăng trưởng và sửa chữa mô, cơ bắp. Để quá trình này diễn ra, nhiệt độ lõi của cơ thể cần giảm xuống. Một môi trường mát mẻ, ổn định do điều hòa mang lại sẽ hỗ trợ hiệu quả quá trình hạ nhiệt tự nhiên này.

Tuy nhiên, theo bà Kubo, nhiều thói quen sử dụng điều hòa lại vô tình khiến chúng ta thức dậy giữa giai đoạn ngủ sâu. Phổ biến là việc hẹn giờ tắt máy, khiến nhiệt độ phòng tăng nhanh sau đó, gây nóng nực và làm người dùng thức giấc. Trong khi đó, nếu để luồng gió thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài có thể gây khô da, viêm họng và cảm giác lạnh buốt.

Giải quyết đồng thời các thách thức trên, các công nghệ điều hòa thế hệ mới được thiết kế để tối ưu trải nghiệm ngủ. Chẳng hạn như dòng máy điều hòa mới của Daikin có âm thanh khi vận hành chỉ khoảng 18-19 dB - tương đương tiếng lá rơi nhằm giữ yên tĩnh. Công nghệ kiểm soát độ ẩm Hybrid Cooling của Dakin cũng, giúp duy trì độ ẩm, tạo không gian khô ráo, dễ chịu, giải quyết vấn đề "lạnh buốt" và "gió lùa". Công nghệ này thường kết hợp với luồng gió thoải mái Comfort, sử dụng hiệu ứng Coanda để phân bổ không khí mát đều khắp phòng, tránh thổi trực tiếp vào người dùng.

Đầu tư cho giấc ngủ giúp phục hồi sức khỏe

Bên cạnh các giai đoạn ngủ sâu, giai đoạn ngủ REM (ngủ mơ) - chiếm khoảng 1.5 đến 2 giờ mỗi đêm - cũng giữ vai trò then chốt trong việc phục hồi trí não, cân bằng cảm xúc và củng cố trí nhớ. Để quá trình này diễn ra hiệu quả, một môi trường trong lành là điều kiện tiên quyết.

Bà Kubo cho biết, các tác nhân như bụi mịn, vi khuẩn, virus, và chất gây dị ứng trong không khí có thể kích thích hệ hô hấp, gây gián đoạn giấc ngủ. Hiện tại, nhiều điều hòa không khí đã được trang bị công nghệ để giải quyết vấn đề này. Daikin phát triển công nghệ lọc khí Streamer độc quyền, kết hợp phin lọc Enzyme Blue, hoạt động như lá chắn vô hiệu hóa hơn 99.9% virus, vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng. Cùng với đó, các tính năng kiểm soát độ ẩm (như Humi Comfort của Daikin kiểm soát ẩm ở mức mục tiêu 65%) sẽ tạo điều kiện cho một giấc ngủ REM ổn định.

Ngoài ra, các nhóm người dùng khác nhau sẽ cần chế độ của điều hòa khác nhau. Người già cần nhiệt độ ổn định, trẻ nhỏ với hệ hô hấp non nớt cần không khí sạch và vận hành êm, những người làm việc cường độ cao hay bị căng thẳng cần phục hồi với giấc ngủ sâu. Một thiết bị hiệu suất cao có khả năng kiểm soát đồng thời mọi yếu tố - nhiệt độ, độ ẩm, luồng gió, chất lượng không khí - và tự động điều chỉnh thông số phù hợp với từng giai đoạn sinh lý của giấc ngủ, đảm bảo sự thoải mái liền mạch mà người dùng không cần can thiệp.

Điều hòa Daikin với đa dạng tính năng cho phép kiểm soát các yếu tố môi trường, tự động điều chỉnh để phù hợp với từng giai đoạn của giấc ngủ, đảm bảo sự thoải mái liên tục mà người dùng không cần can thiệp khi đang say giấc.

Yên Chi