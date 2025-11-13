Chuyên gia giải đáp những thắc mắc về bệnh thận mạn

Cần làm xét nghiệm gì nếu nghi mắc bệnh thận mạn, tại sao bệnh nhân thận bị ngứa, trẻ phát triển thế nào khi còn một quả thận..., loạt câu hỏi sẽ được giải đáp trong talkshow "Thận khỏe - Đời vui".

Tập 7 talkshow "Thận khỏe - Đời vui" mang chủ đề "Hỏi đáp cùng chuyên gia 'Hiểu đúng về phát hiện và điều trị bệnh thận mạn'" phát sóng trên HTV7 lúc 17h ngày 16/11. Tập 7 tiếp tục có sự tham gia của PGS.TS.BS Phạm Văn Bùi - Chủ tịch Hội Lọc máu quốc tế (2023-2027), Chủ tịch Hội Lọc máu TP HCM bên cạnh ThS.BSCKII Vũ Thị Minh Hoa - Phó chủ tịch Hội Lọc máu TP HCM, Trưởng khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM).

Chuỗi talkshow "Thận khỏe - Đời vui" do Hội Lọc máu TP HCM phối hợp với Tập đoàn Y khoa Nipro và Đơn vị Công nghệ Y tế của FPT thực hiện trước bối cảnh bệnh thận mạn đang gia tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa, nhằm cung cấp kiến thức từ góc nhìn của chuyên gia, nâng cao hiểu biết về căn bệnh tới cộng đồng.

Sau khi phát sóng số đầu tiên vào ngày 5/10, talkshow nhận được nhiều câu hỏi từ khán giả liên quan đến phát hiện và điều trị bệnh thận. Vì vậy, talkshow đã dành riêng tập 7 để giải đáp những thắc mắc mà khán giả đã gửi về cho chương trình. Thông qua những tình huống thực tế của khán giả cùng sự giải đáp của các chuyên gia, tập 7 giúp người xem hiểu rõ hơn về bệnh thận mạn, có được kiến thức khoa học thiết thực để áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Một khán giả đang theo dõi đoạn video giới thiệu tập 7 của chương trình "Thận khỏe - Đời vui". Ảnh: FPT

Cách nào để phát hiện bệnh thận

Một trong những mối quan tâm của các khán giả gửi về chương trình là cần thực hiện những xét nghiệm cơ bản nào để phát hiện bệnh thận. Theo các chuyên gia, xét nghiệm máu để xác định độ lọc cầu thận, xét nghiệm nước tiểu để phát hiện những tổn thương hay bất thường ở thận là hai xét nghiệm thường quy mà người bình thường cần thực hiện định kỳ hàng năm nhằm phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Bên cạnh đó, để chắc chắn hơn về nguy cơ mắc bệnh thận hay không, mỗi người có thể thực hiện siêu âm thận kết hợp các xét nghiệm lâm sàng và cận lâm sàng. Những xét nghiệm và siêu âm này thường không mất nhiều thời gian, có thể thực hiện trong một buổi sáng hay chiều, chi phí phù hợp với khả năng của mọi người, đặc biệt thấp hơn đáng kể so với việc phải điều trị khi bệnh tiến triển.

Nhiều khán giả cũng chia sẻ tình trạng nước tiểu có bọt và lo lắng không biết có phải mắc bệnh thận không? Thực tế, khi thực hiện những xét nghiệm cơ bản, như xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm thận, bệnh nhân đều có được đáp án cho nghi ngờ của mình.

Các chuyên gia nhấn mạnh, người bình thường cũng cần khám sức khỏe định kỳ, ít nhất một năm một lần để phát hiện bệnh sớm, từ đó việc điều trị sẽ hiệu quả.

Khám sức khỏe tại bệnh viện Nhiệt đới TP HCM, tháng 4/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Những vấn đề đi kèm khi bị bệnh thận mạn

Bệnh thận, cũng như các căn bệnh khác, khi tiến triển đến các giai đoạn sau, người bệnh sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong sinh hoạt và điều trị. Rất nhiều khán giả đã chia sẻ về những rắc rối họ gặp phải khi chuẩn bị cũng như khi đã bước vào giai đoạn lọc máu, ví dụ như việc chăm sóc sức khỏe sau phẫu thuật tạo cầu nối động - tĩnh mạch ở tay để chuẩn bị chạy thận nhân tạo.

Một khán giả chia sẻ bản thân đã bước vào giai đoạn lọc máu được một năm và hiện gặp tình trạng ngứa da đến mức không ngủ nổi. Theo các chuyên gia, khi thận suy, chức năng thận bị giảm hoặc mất sẽ gây ra tình trạng lắng đọng các chất trong cơ thể, lâu dần sẽ gây ra những biến chứng. Một trong những biến chứng bệnh nhân thận (nhất là ở giai đoạn 4-5) thường gặp là tình trạng ngứa do phốt pho trong cơ thể tăng quá cao. Khi bệnh nhân dùng phương pháp chạy thận nhân tạo, tình trạng ngứa sẽ giảm bớt do những chất gây ngứa đã được lọc bớt. Nếu tình trạng ngứa không thuyên giảm, bệnh nhân và bác sĩ cần đánh giá lại hiệu quả của việc lọc máu.

Một khán giả khác cho biết đang chạy thận nhân tạo bằng catheter ở đùi và bị sốt cao. Thực tế, có nhiều nguyên nhân có thể gây sốt như nhiễm trùng, dị ứng thuốc và hóa chất. Catheter là một ống nhựa, khi gắn vào cơ thể, được coi là một vật thể lại với cơ thể và có thể gây dị ứng hay nhiễm trùng. Trong trường hợp này, đầu tiên cần xem xét nguyên nhân gây sốt, từ đó bác sĩ điều trị sẽ đưa ra những hướng cụ thể.

Có nên dùng thuốc bổ thận?

Một ông bố chia sẻ con gái 9 tuổi đã bị cắt bỏ một quả thận do mắc khối u cách đây hai năm và băn khoăn có nên dùng thuốc bổ thận cho con. Theo các chuyên gia, trẻ chỉ còn một trái thận vẫn có thể phát triển và sinh hoạt bình thường như những trẻ khác. Tuy nhiên, không có loại thuốc nào bổ thận, cho cả trẻ em cũng như người lớn. Cách tốt nhất để bảo vệ thận là cần tránh chấn thương - nhất là chấn thương ở thận; tránh những yếu tố tác động bất lợi tới thận; có chế độ dinh dưỡng hợp lý; tránh uống thuốc không theo chỉ định bác sĩ.

Bên cạnh đó, trong tập 7 các chuyên gia còn giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc ghép thận - như ghép thận biến đổi gien của lợn cho người; so sánh phương pháp chạy thận HDF Online và chạy thận nhân tạo thường quy; nguy cơ biến chứng thận ở bệnh nhân tiểu đường... Các chuyên gia cũng lưu ý những điều quan trọng nhất trong xét nghiệm và điều trị bệnh thận ở những bệnh nhân có bệnh nền, tránh tình trạng biến chứng thận....

Kim Anh