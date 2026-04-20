Chuyên gia Gameloft tiết lộ cách tối đa doanh thu game mobile

Hai chuyên gia từ Gameloft sẽ cùng bàn về chiến lược mở rộng doanh thu, cân bằng trải nghiệm người chơi và hiệu quả kinh doanh game mobile tại GameTalk phát sóng lúc 10h ngày 22/4.

Trong nhiều năm qua, game mobile là một trong những động lực tăng trưởng chính của ngành game. Theo báo cáo của Newzoo, doanh thu toàn cầu của mảng này đạt 103 tỷ USD trong năm 2025, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu thị trường game.

Trong đó, quảng cáo đang là một trong những nguồn thu chủ lực của nhiều tựa game mobile có định hướng đại chúng, dễ tiếp cận và nhắm tới tệp người chơi rộng. Tuy nhiên, mô hình này cũng đối mặt với không ít thách thức như vòng đời sản phẩm ngắn, áp lực giữ chân người chơi và chi phí thu hút người dùng ngày càng gia tăng.

Tọa đàm "Tối đa hóa tiềm năng kinh tế của game mobile". Ảnh: Tùng Đinh

Từ thực tế đó, số đầu tiên của GameTalk tại Vietnam GameVerse 2026 được thực hiện với chủ đề "Tối đa hóa tiềm năng kinh tế của game mobile". Chương trình sẽ lên sóng lúc 10h ngày 22/4.

Cùng bàn luận là các chuyên gia: ông Dhruv Kapoor, Lead Product Manager tại Gameloft Saigon; bà Phạm Ngọc Anh Thư, Product Manager tại Gameloft Hanoi. Ông Nguyễn Huy Dũng, Product Manager tại Gameloft Hanoi là host chương trình. Với kinh nghiệm trực tiếp quản lý và vận hành các tựa game mobile lâu năm, các diễn giả được kỳ vọng mang đến góc nhìn thực tế về quá trình xây dựng một sản phẩm có khả năng tăng trưởng dài hạn.

Trong hơn 40 phút, các chuyên gia sẽ cùng bàn về những hướng đi giúp studio mở rộng nguồn thu ngoài mô hình phụ thuộc chủ yếu vào quảng cáo, đồng thời xây dựng sản phẩm có vòng đời dài hơn và tăng trưởng bền vững hơn. Từ kinh nghiệm thực tế tại Gameloft, phiên thảo luận sẽ gợi mở cách tiếp cận để cân bằng giữa trải nghiệm người chơi và hiệu quả kinh doanh.

"Trong bối cảnh thị trường game ngày càng cạnh tranh, chi phí thu hút người dùng tăng cao, bài toán khai thác doanh thu từ game mobile không còn chỉ nằm ở quảng cáo, mà ở khả năng giữ chân người chơi đủ lâu và xây dựng giá trị dài hạn cho sản phẩm", ông Dhruv chia sẻ.

Ngoài ra, chương trình cũng đề cập đến những yếu tố phía sau một tựa game có thể phát triển bền vững trong nhiều năm, từ thiết kế hệ thống tiến trình, vận hành sự kiện trong game, đến cách xây dựng lịch hoạt động phù hợp với từng mùa, từng thị trường và từng nhóm người chơi. Phiên thảo luận đồng thời mang đến cái nhìn rõ hơn về cách các studio sử dụng dữ liệu, công cụ vận hành và hiểu biết về cộng đồng để tối ưu hiệu quả sản phẩm.

Được tổ chức từ năm 2023, GameTalk là nơi quy tụ các chuyên gia, nhà phát triển, streamer và người yêu game, cùng thảo luận về xu hướng phát triển, công nghệ mới cũng như cơ hội trong ngành công nghiệp game.

Chương trình là một hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Báo VnExpress, Liên minh Game Việt Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT phối hợp tổ chức.

Hải Long