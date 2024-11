Chuyên gia Car Awards: 'Xe điện lợi thế nhất ở chi phí sử dụng'

VinFast VF 7 được thử thách ở cung đường offroad nhẹ, chuyên gia Car Awards nhận định mẫu xe điện lợi thế ở chi phí sử dụng, trong phần hai của hành trình Car Test.

Car Awards 2024: đánh giá VF 7 - tập 2 Chuyên gia Car Awards đánh giá VinFast VF 7, trong ngày thứ hai của hành trình Car Test từ Hà Nội đến Mộc Châu (Sơn La). Nguồn: Car Awards

Đánh giá tóm tắt:

Vận hành offroad nhẹ: Ngày thứ hai của hành trình Car Test, các chuyên gia thử thách VinFast VF 7 trên điều kiện đường offroad nhẹ, leo lên những đồi chè tại Mộc Châu (Sơn La). Mẫu SUV điện với khoảng sáng gầm 190 mm, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, mô-men xoắn 500 Nm không gặp nhiều trở ngại, ngoài việc người lái phải khéo léo đặt góc bánh, quan sát kỹ địa hình trước khi đi qua.

Tại đây, các chuyên gia Car Awards đưa ra so sánh giữa việc xe điện và xe xăng sẽ như thế nào khi không may bị va gầm, bởi bộ pin của VF 7 đặt dưới sàn xe. "Việc va gầm với bất kỳ mẫu ôtô nào cũng đều nhạy cảm, kể cả xe xăng hay điện", ông Nguyễn Thanh Hải (Kar) nói. "Với xe điện, phần pin đặt dưới gầm đương nhiên nhạy cảm. Nhưng xe xăng cũng tương tự, nếu chẳng may tài xế làm va gầm, dẫn đến vỡ đáy các-te hoặc đáy hộp số, chi phí sửa chữa có thể đến hàng trăm triệu đồng".

Chuyên gia Lê Hùng (Autodaily) cho biết, không mẫu xe thương mại nào được nhà sản xuất thiết kế chỉ để đi đường xấu, nên điều quan trọng là người lái phải hiểu "vùng an toàn" của mỗi chiếc xe. Nhiều người dùng lo ngại việc lắp thêm chắn gầm cho VinFast VF 7 sẽ ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt của pin, chuyên gia Mạnh Thắng (Oto+) cho biết, xe sử dụng hệ thống làm mát pin bằng dung dịch, nên việc này sẽ không ảnh hưởng.

Vận hành trong đường phố và chi phí sử dụng: Với thiết kế ngoại thất mang nhiều tính thẩm mỹ và thể thao, VF 7 có một số điểm trừ khi di chuyển trong phố đông. Yếu tố đầu tiên được các chuyên gia chỉ ra là phần cột A khá vướng và thiết kế gương chiếu hậu cho góc quan sát hạn chế, đặc biệt ở gương bên phải. Ngoài ra, do cần gạt xi-nhan kiểu điện tử, không có lẫy cơ nên người lái sẽ khá phân vân mỗi khi sử dụng.

Cuối chuyến hành trình Car Test, các chuyên gia đều chung nhận định VinFast VF 7 lợi thế lớn ở chi phí sử dụng khi so sánh với các mẫu xe xăng, dầu cùng phân khúc. Xe điện nói chung có thời gian bảo dưỡng dài hơn xe xăng, không tốn các chi phí cố định như thay dầu, lọc dầu, bộ phận lọc xăng... Ngoài ra, chi phí năng lượng cũng thấp hơn so với xe xăng trên cùng quãng đường. Với VinFast, hãng này đang áp dụng chương trình sạc pin miễn phí tại các trụ sạc V-Green trên toàn quốc, cũng là lợi thế lớn khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc.

Các chuyên gia nhận định VinFast VF 7 có giá bán khá cao, phù hợp với nhóm người dùng riêng biệt, ưa cá tính và khả năng vận hành thể thao.

Quang Anh