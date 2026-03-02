Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra 4 doanh nghiệp trong dự án Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2

C03 Bộ Công an trong quá trình điều tra vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã phát hiện sai phạm của 4 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng nên chuyển hồ sơ.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Y tế, hôm 27/2 bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Trong 9 bị can còn lại của vụ án, ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế và ông Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Phó ban phụ trách, cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, lúc lựa chọn nhà thầu cho 10 gói thầu xây lắp dự án, nếu có người liên hệ, bà Tiến sẽ giới thiệu gặp ông Thắng trực tiếp trao đổi. Ngược lại, đơn vị nào ngỏ ý "xin thầu", ông Thắng cũng báo cáo bà Tiến để xin ý kiến.

Sau khi hồ sơ mời thầu gói mang ký hiệu XDBM-01 ở dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 được phát hành, có 9 đơn vị mua hồ sơ nhưng chỉ 3 nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất. Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Công ty SHT, chỉ có liên danh Tổng công ty 36 - Tổng công ty 319 - Tổng công ty Thành An được đánh giá đạt về năng lực và kinh nghiệm với điểm kỹ thuật đạt 902/1.000 điểm. Liên danh này cũng đáp ứng điểm yêu cầu tối thiểu các nội dung.

Liên danh này sau đó mở hồ sơ đề xuất tài chính và được trúng thầu với giá dự thầu là 2.189 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2024, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu hơn 1.900 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng, sau mỗi lần được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu đã chi cho ông Thắng số tiền tương ứng với tỷ lệ 5% giá trị trước thuế, tổng 37,8 tỷ đồng. Sau khi ông Thắng nghỉ hưu, ông Hữu Tuấn đảm nhiệm cương vị Phó giám đốc phụ trách Ban đã tiếp tục nhận số tiền tương ứng 5%, tổng 4,5 tỷ đồng.

Dự án bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam cũ. Ảnh: Giang Huy

Đây là một trong số các liên danh nhà thầu tại hai dự án. Ngoài ra còn có các liên danh khác đã chi 5% tiền tạm ứng và được trúng thầu như Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty Hồng Hà Việt Nam, VNPT - CIDTT, Công ty Furtech - Công ty Xuân Hòa, Công ty Phú Hưng - Công ty cổ phần nội thất 190, Thành Đạt - Vinaconex 25, AIC - Mopha.

C03 xác định, các nhà thầu trên đã triển khai khối lượng công việc theo hợp đồng đã ký hoặc yêu cầu từ chủ đầu tư. Tuy nhiên các hạng mục thầu hiện chưa được nghiệm thu, thanh toán đầy đủ khối lượng công việc đã hoàn thành. Các doanh nghiệp bởi thế bị thiệt hại do phải chi trả lãi ngân hàng, bảo trì, bảo hành, bảo lãnh ngân hàng.

Hơn nữa, các nhà thầu đưa tiền cho ông Thắng và Hữu Tuấn bằng tiền mặt, diễn ra sau khi trúng thầu, không có hóa đơn, chứng từ, không lấy từ nguồn tiền tạm ứng nên không có căn cứ đánh giá số tiền này là hậu quả thiệt hại. Hiện, các nhà thầu đang phối hợp với chủ đầu tư để tập trung tối đa nguồn lực đưa 2 dự án vào sử dụng.

Trong các nhà thầu trên, C03 đã thu thập tài liệu liên quan đến các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng gồm: Tổng công ty 36, Tổng công ty 319, Tổng công ty Thành An và Công ty cổ phần Armephaco. C03 đã tách hành vi, tài liệu liên quan đến các nhà thầu này và chuyển đến Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo quy định.

Tương ứng với 5%, ông Thắng và Hữu Tuấn đã nhận tổng cộng hơn 100 tỷ đồng và khai sau đó nhiều lần đưa bà Tiến tiền, tổng hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, cựu bộ trưởng khai chỉ nhận của ông Thắng, tổng 2,5 tỷ đồng và một lần nhận của Tuấn 5 tỷ đồng.

=>> Danh sách 10 bị can

Quá trình điều tra, các bị can và người liên quan đã nộp tổng cộng 44,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong đó, bà Tiến nộp 14,5 tỷ đồng, ông Thắng 1 tỷ, Hữu Tuấn 3,7 tỷ, Lê Thanh Thiêm 14 tỷ...

Ngoài ra, C03 cũng kê biên 3 bất động sản của ông Thắng ở Hà Nội, Hà Nam cũ; một bất động sản của ông Hữu Tuấn tại Hà Nam và một số bất động sản của các bị can khác.

C03 kiến nghị, Bộ Y tế chỉ đạo chủ đầu tư, phối hợp với các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực để đưa 2 dự án vào sử dụng theo chỉ đạo của Chính phủ. Chủ đầu tư cũng phải thanh, quyết toán cho các nhà thầu theo đúng quy định, đảm bảo không gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí cho tài sản Nhà nước.

Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 đến 2019 và sau đó gia hạn hai lần, đến hết năm 2024.

Tính đến hết năm 2024, hai dự án đã giải ngân 5.086 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên quá trình thực hiện dự án, bà Tiến và một số người bị cáo buộc đã có sai phạm gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Phạm Dự