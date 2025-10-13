Chuỗi ưu đãi từ Bộ đôi Sinh lời VIB

Bộ đôi Sinh lời VIB mang lại lợi ích kép, hoàn tiền đến 9,3% cùng chuỗi ưu đãi, giúp người dùng thay đổi cách quản lý và tận dụng hiệu quả dòng tiền cá nhân.

Theo đại diện Ngân hàng Quốc Tế (VIB), với nhiều người, tiền nhàn rỗi trong tài khoản thường chỉ là khoản tạm thời chờ chi tiêu. Tuy nhiên, với Bộ đôi Sinh lời gồm tài khoản Siêu Lợi Suất (hoàn tiền đến 4,3%) và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card (hoàn tiền đến 5%), dòng tiền này có thể được tận dụng hiệu quả để vừa sinh lời, vừa nhận thêm ưu đãi.

Bộ đôi Sinh lời VIB gồm tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card. Ảnh: VIB

Minh Thiên, 29 tuổi, giáo viên tiếng Anh, cho biết, sau khi kích hoạt tài khoản Siêu Lợi Suất, anh được chọn miễn phí tài khoản số đẹp 6 chữ số ngay trên MyVIB. Thiên giữ lại 5 triệu đồng cho chi tiêu, phần còn lại tự động sinh lời mỗi ngày với lãi suất đến 4,3%/năm.

"Sau khi mở thẻ, tôi chi hơn 500.000 đồng mua sách online, sau đó tôi được hoàn phí thường niên và tặng thêm 250.000 điểm thưởng để đổi voucher hoặc tiền mặt", Thiên kể.

Theo VIB, với nhiều người chưa từng tối ưu tài khoản, sự minh bạch và dễ sử dụng này khiến họ cảm thấy hứng thú. Không chỉ tài khoản sinh lời, thẻ thanh toán VIB Smart Card còn mang đến những bất ngờ khác. Cụ thể, Smart Card hoàn đến 5% cho mọi giao dịch online, tổng hoàn tiền tối đa 10,8 triệu đồng một năm, phí thường niên chỉ 22.000 đồng mỗi tháng. Sản phẩm còn cho phép người dùng tự thiết kế hình thẻ bằng công nghệ Gen AI, in trực tiếp lên thẻ vật lý. Thảo Vy, 25 tuổi, làm sáng tạo nội dung, cho biết, thẻ do cô tự tạo bằng AI, khi đưa ra thanh toán được nhiều người khen đẹp.

Đại diện ngân hàng nhận định, sau khi sử dụng Bộ đôi Sinh lời, nhiều người cho biết họ không chỉ biết giữ tiền đúng chỗ mà còn tận dụng được tối đa quyền lợi từ chi tiêu đến tích điểm. Từ đó, họ khám phá thêm chương trình ưu đãi mở rộng - Vũ trụ Sinh lời - ngay trên ứng dụng MyVIB.

Người dùng tham khảo các ưu đãi của Bộ đôi Sinh lời. Ảnh: VIB

Được thiết kế như vòng quay may mắn trực tuyến trên ứng dụng MyVIB, Vũ trụ Sinh lời cho phép người dùng nhận quà chỉ sau vài thao tác, với tỷ lệ trúng 100%. Phần thưởng đa dạng từ tiền mặt, e-voucher, thiết bị công nghệ, xe Vespa, bộ quà Anh Trai "Say Hi", đến cơ hội sở hữu thẻ thanh toán VIB Smart Card trị giá 500 triệu đồng.

"Thứ Sáu tuần trước, tôi có ba lượt quay trên Vũ trụ Sinh lời. Biết VIB thường tung ưu đãi lớn vào thứ Sáu nên tôi thử quay và trúng ngay voucher Omakase. Cảm giác ngồi thưởng thức sashimi trong nhà hàng cao cấp thật sự khiến tôi bất ngờ", Vũ Hiền (36 tuổi, kinh doanh online) chia sẻ.

Người dùng trải nghiệm tài khoản Siêu Lợi Suất VIB. Ảnh: VIB

Với nhiều người như Thiên, Vy, Hiền, Bộ đôi Sinh lời không chỉ là công cụ tài chính thông minh, mà còn mang đến trải nghiệm mới mẻ, cá nhân hóa và gắn liền với lối sống hiện đại.

Từ việc thấy tiền sinh lời mỗi ngày, đến tự tay tạo thẻ theo phong cách riêng hay trúng quà trong Vũ trụ Sinh lời, mỗi bước đều mang lại giá trị và cảm hứng mới. Không cần đầu tư mạo hiểm hay thay đổi thói quen tiêu dùng, chỉ với Bộ đôi Sinh lời, người dùng Việt đang tiếp cận tài chính thông minh một cách nhẹ nhàng, linh hoạt và thú vị.

Khi sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất, người dùng được miễn phí chọn tài khoản 6 số đẹp ngay trên ứng dụng MyVIB.

Từ nay đến hết ngày 31/12, khách hàng mở mới thẻ thanh toán VIB Smart Card và có tổng chi tiêu trong tháng đầu đạt từ 500.000 đồng sẽ được hoàn phí thường niên, đồng thời nhận thêm 250.000 điểm thưởng để đổi voucher mua sắm, ẩm thực hoặc quy đổi thành tiền mặt. Tổng giá trị hoàn và điểm thưởng tương đương gần 500.000 đồng.

Bên cạnh lợi ích kép đến 9,3%, người dùng Bộ đôi Sinh lời còn được tham gia Vũ trụ Sinh lời, chương trình ưu đãi nối dài qua từng giao dịch. Quà tặng trong chương trình đa dạng như tiền mặt, e-voucher, quà công nghệ, sổ tiết kiệm trực tuyến, bộ quà Anh Trai "Say Hi" phiên bản giới hạn, điểm thưởng đổi quà và cơ hội nhận thẻ Smart Card trị giá 500 triệu đồng.

Thái Anh