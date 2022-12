Chuỗi sự kiện Giáng sinh ở Thị trấn Hoàng hôn, Phú Quốc

Quần thể dự án ở phía Tây Phú Quốc do Sun Property phát triển có tên gọi mới là Thị trấn Hoàng hôn (Sunset Town).

Khám phá Sunset Town

Sun Property vừa công bố tên gọi mới của Thị trấn Địa Trung Hải là Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town. Nhân sự kiện, Sun Property tổ chức hành trình trải nghiệm Phú Quốc với chủ đề Độc bản kiến trúc – Đa sắc nghệ thuật – Sôi động kinh doanh diễn ra với nhiều hoạt động trong hai ngày 10 và 11/12.

Đại diện Sun Property cho biết, tên gọi mới của dự án được lấy cảm hứng từ sự lãng mạn và mộng mơ của hoàng hôn nơi Địa Trung Hải. Sun Property đã gói trọn những hình ảnh đẹp của nghệ thuật kiến trúc và vẻ đẹp thiên nhiên vào Sunset Town.

"Nơi đây được mệnh danh là điểm ngắm hoàng hôn đẹp ở Phú Quốc và tương lai sẽ là điểm đến thu hút khách quốc tế bởi các công trình đẳng cấp, giàu tính nghệ thuật như cầu Hôn, Show diễn Kiss The Stars", người đại diện nói.

Sân khấu ra mắt thị trấn Hoàng hôn (Sunset town). Ảnh: Sun Property

Sunset Town được giới thiệu với nhà đầu tư trong sự kiện mang tên "Land of Dreams". Tại đây, khách mời được lắng nghe câu chuyện dự án khi mới cách đây vài năm, vùng đất này chỉ là một triền đồi hoang sơ với hoàng hôn rất đẹp nhưng ngắn ngủi. Bởi khi ánh mặt trời tắt, nơi đây lại chìm vào bóng tối, không có đèn điện cũng như bất cứ một hoạt động du lịch nào.

Bằng nỗ lực của Sun Group và Sun Property, Thị trấn Hoàng Hôn đã được thành hình bằng các dãy phố Sun Premier Village Primavera, khu phức hợp cao tầng Sun Grand City Hillside Residence, Sun Signature Gallery, tổ hợp Central Village với điểm nhấn Tháp đồng hồ cùng gần 60 công trình.

Trong thời gian tới, công trình biểu tượng tại quần thể này là cầu Hôn cùng show diễn đa phương tiện Kiss The Stars sẽ được khánh thành, đưa vào hoạt động, biểu diễn. Khi ra mắt, đây sẽ là chương trình biểu diễn đa phương tiện được thực hiện trên mặt nước biển có quy mô hiện đại, đẳng cấp. Những tiện ích mới này sẽ góp phần khiến cho hoàng hôn ở phía Nam đảo Phú Quốc thêm đặc sắc với những trải nghiệm đẳng cấp, biến Sunset Town thành điểm du lịch mới.

Hình ảnh của show diễn Kiss the stars được giới thiệu trong sự kiện. Ảnh: Sun Property

Nằm trong chuỗi hoạt động của Sun Property, bên cạnh hoạt động tham quan Thị trấn Hoàng hôn, khách mời còn được trải nghiệm ẩm thực, cà phê tại các nhà hàng sát biển có tầm nhìn thẳng ra đại dương, vừa thưởng thức những đặc sản Phú Quốc, vừa cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên.

Thưởng thức bữa tiệc âm nhạc, thời trang sôi động

Tại hành trình trải nghiệm Phú Quốc, Sun Property còn tổ chức đêm nhạc mang tên Sun Memory với không gian âm nhạc sang trọng, đậm cá tính riêng.

Sun Memory Vol. 3 mở màn hành trình khám phá đảo ngọc bằng không gian âm nhạc đầy hoài niệm từ ca sĩ Thanh Hà, Quang Dũng cùng những giai điệu từ ngọt ngào đến sôi động của Văn Mai Hương.

Những bản tình ca vang lên trên sâu khấu đậm sắc giáng sinh của Sun Memory vol 3. Ảnh: Sun Property

Nữ ca sĩ Thanh Hà hát mở màn đưa khán giả quay lại ký ức qua loạt nhạc phẩm gắn liền tên tuổi như Sợ yêu, Hỡi người tình. Với giọng ca nội lực, Thanh Hà mang đến cho khán giả một đêm nhạc nhiều cảm xúc. Cùng với đó, sự xuất hiện của nhạc sĩ Phương Uyên cũng đã đem tới tiết mục song ca bất ngờ.

Đêm trình diễn tiếp nối với liên khúc hai bài hát rất nổi tiếng của ca sĩ Quang Dũng là Tuyết rơi mùa hè và Cơn mưa băng giá, đánh thức ký ức về những mùa đông đầy lắng đọng. Vẫn với giọng hát trầm ấm, Quang Dũng tiếp tục chinh phục khán giả bằng những ca khúc quen thuộc, được hòa âm phối khí mới mẻ.

Không khí giáng sinh được tái hiện thông qua màn biểu diễn của Văn Mai Hương. Từ loạt bài hit của cô như Cầu hôn, Hương cho tới ca khúc bất hủ Jingle Bells trên nền nhạc sôi động vui tươi, phần trình diễn đã vẽ nên bức tranh sắc màu mới mẻ của mùa Giáng sinh, mùa lễ hội Phú Quốc năm nay.

Không chỉ chọn chủ đề Giáng sinh đặc biệt, Sun Memory Vol. 3 còn đánh dấu sự kết hợp ấn tượng của âm nhạc và thời trang dưới bàn tay của đạo diễn Long Kan. Trong không gian của Sun Signature Gallery, đạo diễn Long Kan chọn biến nơi đây thành sàn catwalk trình diễn bộ sưu tập Winter Tales của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn đan xen giữa các tiết mục âm nhạc.

Những bước catwalk trên sân khấu Sun Memory vol 3. Ảnh: Sun Property

Dàn mẫu chất lượng với những cái tên nổi bật như Á hậu quốc tế Kim Duyên, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Hoàng Phương, Hương Ly... cùng những thiết kế mới đính kết tinh xảo đã mang đến một màn trình diễn thời trang. Các thiết kế đậm màu sắc Giáng sinh ở cuối chương trình đã khép lại Sun Memory Vol. 3 giàu cảm xúc.

Chuỗi sự kiện Độc bản kiến trúc – Đa sắc nghệ thuật – Sôi động kinh doanh cùng đêm nhạc Sun Memory tiếp tục khẳng định tâm huyết của Sun Property nói riêng, Sun Group nói chung trên hành trình định vị Phú Quốc là vùng đất của lễ hội - sự kiện - giải trí, là điểm đến du lịch hấp dẫn.

Yên Chi