Chung kết nữ Bóng rổ Trẻ VnExpress: Harmony thách thức Phan Đình Phùng

THPT Phan Đình Phùng đối đầu tân binh Vinschool The Harmony ở chung kết nữ Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress, trong cuộc so tài giữa bản lĩnh và sức trẻ.

Phan Đình Phùng bước vào chung kết với vị thế đội bóng số một của hệ thống giải trẻ vài năm gần đây. Họ vô địch Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2024 – Cup Ziaja, đăng quang ở Giải Giao hữu hai miền tháng 5 và tiếp tục thể hiện sự ổn định ở mùa 2025 khi đứng nhất bảng K, bảng đấu được đánh giá là "bảng tử thần". Tại bán kết, đội thắng Việt Đức 46-27, tạo cách biệt 23-7 ngay trong hiệp một và gần như không để đối thủ có cơ hội lật ngược thế trận.

Đội nữ THPT Phan Đình Phùng mừng chiến thắng trước THPT Việt Đức tại bán kết ngày 30/11. Ảnh: VYB

Trong tay đội ĐKVĐ là bộ khung đã quen chơi các trận quyết định với những cái tên như Đinh Ngọc Phương Linh - MVP mùa trước, Vũ Dương Bảo Thy và Trần Tuệ Minh. Lối chơi của họ dựa trên khả năng phòng ngự tập trung, tranh chấp quyết liệt và đọc tình huống tốt, từ đó tận dụng các pha chuyển trạng thái để ghi điểm. Ở bán kết, ngay cả khi Phương Linh nghỉ hai hiệp cuối, Phan Đình Phùng vẫn giữ được nhịp độ và kiểm soát hoàn toàn thế trận, cho thấy chiều sâu lực lượng cùng bản lĩnh của một tập thể giàu kinh nghiệm.

Ở bên kia chiến tuyến, Vinschool The Harmony là đại diện tiêu biểu cho nhóm các trường mới phát triển bóng rổ học đường, nhưng tiến bộ nhanh nhờ nền tảng đào tạo bài bản. Dù chỉ mới thành lập vài năm, đội nữ đã vô địch U18 GMB League 2025 và Gia Lâm - Long Biên Open Cup 2024. Ngay trong lần đầu dự Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress, Harmony dẫn đầu bảng I rồi gây bất ngờ lớn khi thắng đậm á quân Kim Liên 30-10 để giành vé vào bán kết.

Tại bán kết, họ vượt qua Vinschool Smart City 50-42 trong trận derby. Đội duy trì thế dẫn điểm ở cả bốn hiệp, với Đồng Minh Anh ghi 13 điểm và đội trưởng Lý Hà My đóng góp 17 điểm, giữ vai trò "đầu tàu" trong khâu cầm bóng lẫn dứt điểm. Ở vòng bảng và tứ kết, Harmony nhiều lần trình diễn lối chơi hiện đại, thiên về tốc độ, luân chuyển bóng nhiều tay và khả năng dứt điểm đa dạng từ vòng ngoài tới khu vực dưới rổ.

Pha lên rổ của Lý Hà My - Vinschool The Harmony (áo hồng) trong trận bán kết với Vinschool Smart City. Ảnh: VYB

Lần đầu góp mặt tại giải và vào tới chung kết, Harmony đang có tâm lý hưng phấn. Họ không thiếu kinh nghiệm đấu loại trực tiếp do từng thi đấu ở hệ thống U18. Nguồn năng lượng dồi dào giúp họ có thể tăng tốc bất cứ lúc nào, đặc biệt trong những thời điểm đối thủ suy giảm thể lực hoặc chùng xuống.

Ngược lại, Phan Đình Phùng nhỉnh hơn về kinh nghiệm thi đấu, khi đã hai mùa liên tiếp góp mặt ở trận cuối cùng của giải, bên cạnh bề dày thành tích tại các sân chơi học đường khác. Sự bình tĩnh khiến họ khó bị đánh bại một khi đã vượt lên.

Hai đội từng chạm trán tại MyTV Highschool Basketball 2025, khi Phan Đình Phùng thắng 33-26. Chung kết nữ Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 vì thế không chỉ là trận tranh Cup, mà còn là cơ hội để Harmony đòi lại món nợ trước đối thủ và tạo ra cuộc lật đổ.

Trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên fanpage và website chính thức của giải lúc 13h, mở màn cho ngày chung kết 7/12 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2, số 17 Phạm Hùng.

Hải Long