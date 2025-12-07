Chung kết nam Bóng rổ Trẻ VnExpress (H4): Harmony 40-36 Cầu Giấy

THPT Cầu Giấy lần đầu dẫn trước Vinschool The Harmony ở chung kết nam giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja

Chung kết nam giải Bóng rổ Trẻ: Vinschool The Harmony gặp Cầu Giấy

Trận đấu diễn ra lúc 15h ngày 7/12, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2, số 17 Phạm Hùng (Hà Nội).

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Giải năm nay ghi nhận lượng đăng ký cao kỷ lục, với 80 đội gửi hồ sơ chỉ trong một tuần mở cổng. Do giới hạn quy mô, ban tổ chức chọn 36 đội đăng ký sớm nhất tham gia thi đấu, gồm 24 đội nam và 12 đội nữ. Vòng bảng diễn ra từ 31/10 tới 16/11, còn các vòng knock-out diễn ra từ 23/11 đến 7/12.

Lan Anh