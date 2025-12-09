Nước mắt tiếc nuối ở chung kết Bóng rổ trẻ VnExpress

Vòng chung kết giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja diễn ra ở Cung thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2, tại số 17 Phạm Hùng. Địa điểm này khá gần trường THPT Cầu Giấy, nên nhiều học sinh của trường đã đến cổ vũ cho đội nhà.