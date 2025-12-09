Nước mắt tiếc nuối ở chung kết Bóng rổ trẻ VnExpress

Trận đấu diễn ra ngay sau chung kết nữ, với thế trận giằng co từ đầu. Cầu Giấy dẫn ba điểm sau khi hiệp ba kết thúc. Nhưng chấn thương và việc suy giảm thể lực khiến họ thua ngược ở hiệp quyết định.
Trận đấu diễn ra ngay sau chung kết nữ, với thế trận giằng co từ đầu. Cầu Giấy dẫn ba điểm sau khi hiệp ba kết thúc. Nhưng chấn thương và việc suy giảm thể lực khiến họ thua ngược ở hiệp quyết định.
Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ THPT Cầu Giấy trở về khu vực kỹ thuật của đội. Nhiều người không kìm được nước mắt.
Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ THPT Cầu Giấy trở về khu vực kỹ thuật của đội. Nhiều người không kìm được nước mắt.
Đây là lần đầu trường THPT Cầu Giấy tham dự giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja. Họ được xem là "ngựa ô" khi bất ngờ đánh bại nhiều đối thủ mạnh để vào chung kết.
Đây là lần đầu trường THPT Cầu Giấy tham dự giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja. Họ được xem là "ngựa ô" khi bất ngờ đánh bại nhiều đối thủ mạnh để vào chung kết.
Đội trưởng Bùi Nam Khánh bật khóc. Em được nhiều bạn học an ủi.
Đội trưởng Bùi Nam Khánh bật khóc. Em được nhiều bạn học an ủi.
Vòng chung kết giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja diễn ra ở Cung thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2, tại số 17 Phạm Hùng. Địa điểm này khá gần trường THPT Cầu Giấy, nên nhiều học sinh của trường đã đến cổ vũ cho đội nhà.
Vòng chung kết giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja diễn ra ở Cung thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2, tại số 17 Phạm Hùng. Địa điểm này khá gần trường THPT Cầu Giấy, nên nhiều học sinh của trường đã đến cổ vũ cho đội nhà.
Trước đối thủ mạnh - Vinschool The Harmony - Cầu Giấy đã phát huy sở trường với những pha lên bóng tốc độ. Buộc đối thủ nhiều lần phạm lỗi.
Trước đối thủ mạnh - Vinschool The Harmony - Cầu Giấy đã phát huy sở trường với những pha lên bóng tốc độ. Buộc đối thủ nhiều lần phạm lỗi.
Tuy nhiên, đây là trận đấu kém may mắn với Cầu Giấy. Họ bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi điểm mười mươi, trong đó có ít nhất 10 lần ném phạt hỏng.
Tuy nhiên, đây là trận đấu kém may mắn với Cầu Giấy. Họ bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi điểm mười mươi, trong đó có ít nhất 10 lần ném phạt hỏng.
Sau một nỗ lực dẫn bóng phản công, Nam Khánh - người giữ vai trò điều phối lối chơi của Cầu Giấy - bị căng cơ và phải tạm rời sân để được chăm sóc y tế.
Sau một nỗ lực dẫn bóng phản công, Nam Khánh - người giữ vai trò điều phối lối chơi của Cầu Giấy - bị căng cơ và phải tạm rời sân để được chăm sóc y tế.
Đây là thời điểm nhạy cảm khi trận đấu chỉ còn khoảng 5 phút. Không chỉ Khánh, 1-2 cầu thủ khác của Cầu Giấy cũng nằm sân vì xuống sức.
Đây là thời điểm nhạy cảm khi trận đấu chỉ còn khoảng 5 phút. Không chỉ Khánh, 1-2 cầu thủ khác của Cầu Giấy cũng nằm sân vì xuống sức.
Chớp thời cơ, Vinschool The Harmony liên tục ghi điểm để vượt lên. Khả năng phân phối thể lực và chiều sâu đội hình tốt hơn đã giúp họ chiến thắng.
Chớp thời cơ, Vinschool The Harmony liên tục ghi điểm để vượt lên. Khả năng phân phối thể lực và chiều sâu đội hình tốt hơn đã giúp họ chiến thắng.
Nỗ lực của Cầu Giấy trong những phút cuối không đủ giúp họ lật ngược thế cờ, chấp nhận thua 36-41.
Nỗ lực của Cầu Giấy trong những phút cuối không đủ giúp họ lật ngược thế cờ, chấp nhận thua 36-41.
Sau trận, các tuyển thủ Cầu Giấy cho biết thất bại này là bài học quý giá, sẽ giúp họ trưởng thành hơn ở các giải đấu tiếp theo.
Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030". Thông tin về giải được cập nhật trên fanpage và website chính thức của giải.
Sau trận, các tuyển thủ Cầu Giấy cho biết thất bại này là bài học quý giá, sẽ giúp họ trưởng thành hơn ở các giải đấu tiếp theo.
Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030". Thông tin về giải được cập nhật trên fanpage và website chính thức của giải.
Hải Long
Ảnh: Giang Huy