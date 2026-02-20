Chui tượng ngựa Xích thố trong chùa gần 200 tuổi ở TP HCM

Trưa mùng 4 Tết (20/2), nhiều người đến chùa Ông hành lễ và chui qua bụng tượng ngựa cầu mong may mắn, tài lộc.

Chùa còn gọi là Miếu Quan Đế hoặc Hội quán Nghĩa An do cộng đồng người Triều Châu và Hẹ sang Việt Nam sinh sống xây dựng khoảng thế kỷ 19. Một số tài liệu ghi nhận chùa có khoảng năm 1840, thể hiện qua các hiện vật có niên đại này trong chánh điện. Nơi này thờ Quan Công (hay Quan Thánh đế quân), một nhân vật thời Tam Quốc có tấm lòng trung nghĩa và chí khí anh hùng.