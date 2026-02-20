Chui tượng ngựa Xích thố trong chùa gần 200 tuổi ở TP HCM

Trưa mùng 4 Tết (20/2), nhiều người đến chùa Ông hành lễ và chui qua bụng tượng ngựa cầu mong may mắn, tài lộc.
Chùa còn gọi là Miếu Quan Đế hoặc Hội quán Nghĩa An do cộng đồng người Triều Châu và Hẹ sang Việt Nam sinh sống xây dựng khoảng thế kỷ 19. Một số tài liệu ghi nhận chùa có khoảng năm 1840, thể hiện qua các hiện vật có niên đại này trong chánh điện. Nơi này thờ Quan Công (hay Quan Thánh đế quân), một nhân vật thời Tam Quốc có tấm lòng trung nghĩa và chí khí anh hùng.
Nhà gần chùa nên từ khi còn nhỏ, năm nào anh Trần Vinh Phong cũng ghé vào dịp rằm, Tết lễ bái, chui qua bụng ngựa. "Tôi đưa con theo để bé hiểu thêm về tín ngưỡng ý nghĩa của cộng đồng người Hoa", người đàn ông 40 tuổi nói.
Ngoài chui qua bụng ngựa, nhiều khách vái lạy, vuốt tay vào tượng Mã Thầu Tướng Quân (hay Mã Đầu Tướng Quân) người từng chăm sóc ngựa của Quan Công.
Dòng người xếp hàng chờ chui qua tượng ngựa sau khi thắp hương đủ các điện.
Sau khi khấn vái, dâng lễ gian thờ Quan Thánh, người dân thực hiện nghi thức châm dầu. "Dầu mang ý nghĩa mọi sự suôn sẻ, ngọn đèn cháy liên tục tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ và phúc đức không dứt", bà Nguyễn Tiên (giữa, 64 tuổi) cho biết.
Những ngày Tết, trong sân chùa liên tục biểu diễn các tiết mục Triều kịch. Đây là một loại hình nghệ thuật truyền thống gắn liền với đời sống văn hóa của cộng đồng người Hoa đến từ vùng Triều Châu tại Chợ Lớn.
Chùa Ông có kiến trúc tổng thể hình chữ khẩu, diện tích khoảng 4.000 m2. Công trình gồm các hạng mục như tiền điện, sân thiên tỉnh, nhà hương, chính điện và văn phòng hội quán dọc hai bên các điện thờ.
Ngày vía Quan Thánh Đế Quân tại chùa diễn ra vào 13 tháng Giêng và 24/6 âm lịch. Theo quan niệm, đây là ngày sinh và hiển thánh của Quan Công nên cũng là hai lễ cúng quan trọng nhất của hội quán trong năm.
Chùa là điểm tham quan thu hút du khách ở TP HCM. Năm 1993, công trình được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Quỳnh Trần