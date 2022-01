Chục triệu đồng một cành lan nữ hoàng chưng Tết

Lan hồ điệp nữ hoàng của Đài Loan được canh tác tại Đà Lạt, có 20-22 bông một cành, cao tới 1,8 m đang được bán giá l0 triệu đồng để chưng Tết.

Chia sẻ với VnExpress, đại diện cửa hàng hoa Flower box ở TP HCM cho biết, Tết năm nay hoa nhập khẩu về Việt Nam dè dặt hơn so với mọi năm. Thay vì nhập các loại lan từ Nhật Bản, Đài Loan, hiện cửa hàng bán sản phẩm hoa được canh tác trong nước.

Trong đó, sản phẩm đặc biệt nhất là giống lan hồ điệp nữ hoàng của Đài Loan được canh tác tại Đà Lạt. Loại này có 20-22 bông một cành, cao tới 1,8 m có giá l0 triệu đồng mỗi cành - đắt nhất trong các giống lan hồ điệp được trồng ở Việt Nam.

"Dù giá cao, đơn đặt hàng loại hoa này đạt 40% trên tổng số lượng hàng dự kiến bán ra", đại diện cửa hàng nói.

Bình lan hồ điệp nữ hoàng cao 1,8 m. Ảnh: Flower box

Lý giải giá hoa lan hồ điệp nữ hoàng đắt đỏ, đại diện chuỗi cửa hàng này cho biết, do đây là giống nhập từ Đài Loan, được thiết kế trồng riêng tại một nông trại đặc biệt ở Đà Lạt. Trong quá trình trồng, nhà vườn sẽ tuyển chọn vài cây trong hàng trăm cây có đủ tiêu chuẩn "nữ hoàng".

Cụ thể, độ dài tiêu chuẩn từ gốc tới ngọn của cành lan khoảng 1,5-1,8 m. Để cây lớn và phát triển cần nhiều thời gian chăm sóc tỉ mỉ trong 7-9 tháng. Sau đó, cần thêm 2-3 tháng để cây ra nụ, hoa nở mới có thể xuất bán. Điểm đặc biệt của giống hoa này là dù các bông đầu và cuối nở cách nhau 2 tháng, chúng vẫn tươi mà không héo theo thứ tự như hoa lan thường.

Bên cạnh lan hồ điệp nữ hoàng có giá đắt đỏ, năm nay thị trường cũng xuất hiện thêm các loại hoa nhập khẩu lạ như mẫu đơn, cúc kích cỡ "khổng lồ"...

Đại diện chuỗi cửa hàng Đà Lạt Hasfarm cho biết, đối với những loại hoa có kích cỡ khổng lồ, năm nay doanh nghiệp cung ứng ra thị trường số lượng lên tới vài trăm nghìn cành. Mỗi cành có giá 20.000-30.000 đồng. Loại này có thể chưng được trong 1,5 tháng. Ngoài những màu chủ đạo như xanh, tím, những loại hoa này còn có thêm các màu lạ như cánh sen, cầu vồng.

Đánh giá về thị trường tiêu thụ hoa Tết năm nay, các doanh nghiệp cho biết, thị trường hoa đang sôi động trở lại. Ngoài những sản phẩm được nhập trực tiếp từ Nhật, Anh, Hà Lan thì Tết năm nay có thêm nhiều giống hoa lạ được canh tác tại Đà Lạt.

Sức mua những tháng cuối năm đã tăng 20-30% so với trước đó. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng hoa cung ứng ra thị trường giảm 20% so với mọi năm. Nhiều loại hoa trong nước phục vụ Tết đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt hàng vì giảm canh tác.

Thi Hà