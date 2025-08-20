Chưa có quy định cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm AI

Cấp giấy chứng nhận/License/Endorsement về việc đã sử dụng và kiểm duyệt sản phẩm, để làm bằng chứng cung cấp cho Apple và Google, để ứng dụng tiếp tục vươn xa không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu, cũng như Chat GPT đã làm được. Hiện tại các sản phẩm AI vẫn chưa có khung pháp lý cụ thể tại Việt Nam, tuy nhiên nếu đợi đến khi có khung pháp lý cụ thể thì đã qua giai đoạn vàng phát triển của start up.

Đây là dự án là thuần Việt, hiện đang sở hữu công nghệ AI độc quyền. Sản phẩm đã được đón nhận vượt mức kỳ vọng ban đầu, khi không cần phải chạy quảng cáo, mà người dùng tự giới thiệu nhau để sử dụng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ Gen Z.

Trong trường hợp không được giúp đỡ, hỗ trợ về mặt bảo trợ hình ảnh, start up sẽ khó có thể nâng số lượng users lên mức hàng triệu người và vươn ra toàn cầu. Công ty rất mong sẽ sớm nhận được phản hồi từ Bộ Khoa học và Công nghệ, nếu có cơ hội chúng tôi rất muốn được gặp trực tiếp và làm việc với Bộ trong tương lai.

Trả lời:

Trước hết, xin ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nỗ lực, sự chủ động, và định hướng phát triển toàn cầu của Công ty Công nghệ Skindex - một startup thuần Việt đang sở hữu công nghệ AI độc quyền và đã có những bước tiến ấn tượng trong việc tiếp cận người dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chúng tôi hiểu rõ mong muốn của công ty trong việc nhận được sự hỗ trợ, bảo trợ hình ảnh và xác nhận từ cơ quan quản lý nhà nước để làm cơ sở pháp lý và uy tín khi làm việc với các đối tác toàn cầu như Apple, Google. Tuy nhiên, hiện tại:

1. Về cấp giấy chứng nhận/license/endorsement cho sản phẩm AI

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (KN&DNCN), theo quy định hiện hành, chưa có quy định cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Trong bối cảnh hiện tại, việc phát triển khởi nghiệp nói chung, và khởi nghiệp sáng tạo nói riêng càng trở thành yếu tố quan trọng, cấp thiết, mà gốc rễ là nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, dám chấp nhận thử thách lan tỏa trong toàn xã hội, đưa đổi mới sáng tạo trở thành lối sống, phong cách sống của người dân và tổ chức. Điều này đúng với tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đây cũng là nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giúp đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, hoàn thành hai mục tiêu thế kỷ trong thời gian tới.

Để hiện thực hóa các Nghị quyết nêu trên, Bộ KH&CN cũng đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng yếu nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, chính sách cho khởi nghiệp sáng tạo, khơi thông, phát triển các nguồn vốn đầu tư mạo hiểm, tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực trong các cấp học, phát triển các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo... Đây là các nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo lập môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp sáng tạo phát triển, đặc biệt nhằm lan tỏa, phát triển tư duy khởi nghiệp sáng tạo tới các tầng lớp nhân dân, nhà khoa học và doanh nghiệp

Hiện nay, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Luật KH,CN&ĐMST), được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 27/6/2025, có hiệu lực vào ngày 01/10/2025. Đây là cơ sở pháp lý lâu dài và toàn diện để Chính phủ triển khai các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Luật KH,CN&ĐMST quy định tổ chức, doanh nghiệp có thể đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo định hướng ưu tiên hoặc theo yêu cầu cụ thể của Nhà nước để được xem xét tài trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí. Đồng thời, Nhà nước có thể đặt hàng hoặc giao trực tiếp nhiệm vụ cho doanh nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu ưu tiên quốc gia. Trong đó, các doanh nghiệp có đủ điều kiện về nhân lực, chuyên môn, trang thiết bị sẽ được ưu tiên lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ với mức hỗ trợ tương ứng (Điều 16).

Ngoài ra, Nhà nước cũng khuyến khích và hỗ trợ phát triển công nghệ từ kết quả nghiên cứu khoa học, sáng chế, sáng kiến và các nguồn tri thức khác nhằm tạo ra, cải tiến và làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực công nghệ nội sinh và tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, đồng thời thực hiện hỗ trợ thông qua hình thức tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ (Điều 30).

Các quy định nêu trên cho thấy Nhà nước không chỉ đóng vai trò kiến tạo mà còn là đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm quốc gia.

Để bảo đảm việc triển khai đồng bộ, kịp thời ngay sau khi Luật được ban hành, Bộ KH&CN cũng đang tích cực triển khai xây dựng dự thảo các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật KH,CN&ĐMST, trong đó có Nghị định về ĐMST; khuyến khích hoạt động KH,CN&ĐMST trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm ĐMST, hỗ trợ KNST; công nhận cá nhân, doanh nghiệp KNST, chuyên gia hỗ trợ KNST; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái KNST.

Hành lang pháp lý nêu trên góp phần tạo điều kiện thuận lợi và linh hoạt cho các địa phương trong việc tổ chức thực hiện phù hợp với đặc thù và yêu cầu thực tiễn.

Ngoài ra về cơ chế cấp giấy chứng nhận chính thức cho các sản phẩm AI, đề nghị quý đơn vị tham khảo thêm ý kiến của một số đơn vị liên quan khác thuộc Bộ.

2. Về hỗ trợ kết nối và bảo trợ hình ảnh

Công ty có thể được xem xét giới thiệu tham gia vào các chương trình như Techfest Quốc gia, hoặc các sự kiện trình diễn công nghệ trong nước và quốc tế do Bộ KH&CN hoặc các đối tác tổ chức. Các hoạt động này vừa giúp startup được bảo trợ bởi các tổ chức có uy tín, vừa tạo cơ hội kết nối với các quỹ đầu tư, chuyên gia công nghệ, cũng như các tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước.

Ngoài ra công ty có thể kết nối với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) - đơn vị sự nghiệp có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động quy mô lớn và vận hành các chương trình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Với vai trò là đơn vị đầu mối quốc gia trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, NSSC có nhiều kinh nghiệm trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa, tổ chức truyền thông và phối hợp triển khai các hoạt động quy mô lớn, trong nước và quốc tế, đặc biệt là các sự kiện như Techfest quốc gia, Techfest quốc tế. Đồng thời, NSSC có mạng lưới đối tác lớn gồm các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, nhà đầu tư, cố vấn và doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức và hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp.

