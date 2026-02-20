Chùa cổ ở Cần Thơ với hàng trăm vòng nhang 'bất tử'

Chùa Ông (Quảng Triệu Hội Quán) được xây năm 1894, hoàn thành sau hai năm, diện tích hơn 533 m2.
Theo ông Huỳnh Huy, phần lớn vật liệu được đưa từ Quảng Đông (Trung Quốc) sang, các cột, kèo bằng gỗ đến nay vẫn chắc chắn. Công trình do người Hoa gốc Quảng Châu, Triệu Khánh lập nên, là nơi thờ tự, gặp gỡ, hỗ trợ nhau làm ăn; hiện do Hội người Hoa Cần Thơ quản lý.
Chùa có bố cục hình chữ Quốc, mái lợp ngói âm dương. Các đầu xuyên, kèo chạm khắc hoa văn cổ điển, sơn son thếp vàng; gờ mái gắn gốm men lưu ly xanh, phủ rêu, tạo vẻ cổ kính.
Đây là một trong số ít ngôi chùa còn giữ gần như nguyên trạng kiến trúc, giá trị nghệ thuật và tín ngưỡng qua nhiều biến động.
Năm 2010, chùa được nâng toàn khối công trình lên hơn một mét, tránh ngập khi triều cường dâng tại Cần Thơ.
Tấm nghi môn "Hiệp Thiên Cung" được đặt ngay sau cửa chính chùa Ông. Sau tấm nghi môn là không gian thờ tự thiêng liêng các vị thần, nhân vật hiển thánh được cộng đồng sùng bái.
Hình thức cầu an, cầu phúc phổ biến nhất ở chùa Ông là cúng nhang khoanh. Khách đến chùa viết tên của người cầu phúc lên các tấm thẻ bài, bằng chữ Việt ngữ hay chữ Hán tùy theo thân chủ rồi gắn vào khoanh nhang.
Để có ánh sáng và thông gió cho nội thất, chùa Ông được thiết kế một “giếng trời”. Đây cũng là nơi thoát khói cho hàng trăm khoanh nhang tỏa ra suốt ngày đêm.
Sau khi người dân, du khách mang khoanh nhang đến và viết lá thẻ bài gắn vào thì ông Huỳnh Huy sẽ hỗ trợ đốt, treo lên và canh giữ cho nhang cháy suốt và an toàn.
Sau gần 2 tuần, các khoanh nhang cháy gần hết được hạ xuống thấp.
Cùng với việc cúng nhang khoanh, người dân, du khách có thể thắp đèn, đốt nhang thẻ để cầu an, cầu phúc... tại chùa Ông.
Tại Cần Thơ, người dân có lệ viếng chùa Ông vào phút giao thừa trở về sáng mồng Một Tết với niềm mong ước một năm mới đến cùng nhiều vận hội tốt đẹp cho bản thân và gia đình…
Bức phù điêu cùng bằng công nhận Di tích Lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1993 trên bức tường bên phải trong sân chùa Ông.
Theo các bô lão người Hoa ở Cần Thơ, những bức phù điêu trang trí tại chùa Ông được đưa từ Quảng Đông sang, thể hiện rõ nghệ thuật gốm thủ công của nghệ nhân người Hoa đời nhà Thanh.
