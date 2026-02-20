Chùa cổ ở Cần Thơ với hàng trăm vòng nhang 'bất tử'

Chùa Ông (Quảng Triệu Hội Quán) được xây năm 1894, hoàn thành sau hai năm, diện tích hơn 533 m2.

Theo ông Huỳnh Huy, phần lớn vật liệu được đưa từ Quảng Đông (Trung Quốc) sang, các cột, kèo bằng gỗ đến nay vẫn chắc chắn. Công trình do người Hoa gốc Quảng Châu, Triệu Khánh lập nên, là nơi thờ tự, gặp gỡ, hỗ trợ nhau làm ăn; hiện do Hội người Hoa Cần Thơ quản lý.