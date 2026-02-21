Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch Quốc hội khóa 15 tiếp tục ứng cử khóa 16

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng 3 Phó chủ tịch và nhiều Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa 15 được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Theo danh sách ứng viên vừa được công bố, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại TP HCM, đơn vị bầu cử số 12. Ông 64 tuổi, quê TP Cần Thơ, tiến sĩ Kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 (dự khuyết), 11, 12, 13, 14; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từng giữ các chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ. Năm 2017, ông làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sau đó giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội. Tháng 5/2024, ông được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hoàng Phong

Quốc hội khóa 15 hoạt động trong bối cảnh đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai nhiều chủ trương lớn theo Nghị quyết Đại hội 13 và 14 của Đảng. Từ giữa năm 2024, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được triển khai với cường độ cao; nhiều dự án luật về đất đai, tổ chức bộ máy, đầu tư, tài chính được xem xét, thông qua theo quy trình, bảo đảm yêu cầu chất lượng.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử tại Bắc Ninh. Ông 64 tuổi, dân tộc Sán Dìu, kỹ sư Nông nghiệp, quê Tuyên Quang; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, 14; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 (dự khuyết), 11, 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Ông từng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tháng 4/2021, ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sau đó được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Hoàng Phong

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định 62 tuổi, ứng cử tại Khánh Hòa. Ông quê Hưng Yên, tiến sĩ Luật học, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15; từng là Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, 59 tuổi, ứng cử tại Ninh Bình. Bà quê Ninh Bình, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15; từng là Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó ban Tổ chức Trung ương.

Cùng ứng cử còn có Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng tại TP Cần Thơ; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi tại Vĩnh Long; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới tại Tây Ninh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải tại Thái Nguyên; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn tại TP Cần Thơ; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh tại TP HCM; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông tại Phú Thọ; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh tại Tuyên Quang.

Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga 62 tuổi, ứng cử tại Ninh Bình. Bà là đại biểu Quốc hội 6 khóa liên tiếp từ khóa 10 đến khóa 15. Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh ứng cử tại Thái Nguyên.

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc giới thiệu người ứng cử được thực hiện qua các bước hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu và tiêu chuẩn theo luật định. Quốc hội khóa 16 sẽ được bầu ngày 15/3/2026.

Sơn Hà