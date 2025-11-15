Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh làm Phó bí thư Thái Nguyên

Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định điều động ông Tuấn được Tỉnh ủy Thái Nguyên công bố ngày 15/11. Việc này nằm trong chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bố trí tất cả chủ tịch tỉnh không phải người địa phương.

Một ngày trước, Chủ tịch Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn được Ban Bí thư điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vương Quốc Tuấn phát biểu sáng 15/11. Ảnh: TTXVN

Ông Vương Quốc Tuấn 48 tuổi, quê Bắc Ninh; trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh; Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 13. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại quê nhà, như Bí thư Tỉnh đoàn; Bí thư Thành ủy Bắc Ninh (cũ); Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũ.

Tháng 7/2025, khi Bắc Ninh sáp nhập với Bắc Giang, ông Tuấn được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mới đến nay.

Tỉnh Thái Nguyên mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Thái Nguyên (cũ) và Bắc Kạn, diện tích 8.375 km2, dân số 1,8 triệu. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cuối tháng 9 đặt mục tiêu đưa địa phương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao trước năm 2030; phấn đấu thành tỉnh phát triển, thu nhập cao trước năm 2045.

Vũ Tuân