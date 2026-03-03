Chủ tịch Quốc hội cam kết ưu tiên xử lý ngập nước, kẹt xe ở TP HCM

Ứng cử tại TP HCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sẽ ưu tiên chỉ đạo xử lý ngập nước, kẹt xe, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế của thành phố.

Sáng 3/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng bốn ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 12 TP HCM tiếp xúc cử tri tại các xã An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức và Sư đoàn 9. Đây là lần đầu Chủ tịch Quốc hội ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP HCM. Trong 5 nhiệm kỳ gần đây, Chủ tịch nước được phân công ứng cử tại địa phương này.

Trong chương trình hành động, ông Trần Thanh Mẫn nêu bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm: tháo gỡ điểm nghẽn thể chế; phát triển kinh tế tri thức; lắng nghe, giải quyết kiến nghị của người dân TP HCM, đặc biệt tại địa bàn ứng cử; và xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển đất nước. Riêng TP HCM được Quốc hội ban hành nhiều nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù với mức phân quyền mạnh hơn, tạo điều kiện để thành phố phát huy vai trò đầu tàu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri sáng 3/3. Ảnh: An Phương

Theo đó, Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, tăng quyền tự chủ và khả năng huy động nguồn lực. Đến khóa XV, Quốc hội ban hành Nghị quyết 98 và mới đây là Nghị quyết 260 với mức phân quyền mạnh mẽ hơn.

Nghị quyết 260 mới đây đã bổ sung khuôn khổ pháp lý để TP HCM thí điểm khu thương mại tự do; tăng quyền chủ động trong quản lý đầu tư, tài chính, ngân sách và đất đai; mở rộng cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược, nhất là trong hạ tầng, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Thành phố cũng được thí điểm các mô hình quản lý đô thị mới, cơ chế phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh thời cơ, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng đất nước và TP HCM vẫn đối mặt nhiều thách thức. Ông cam kết cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và TP HCM tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế; đổi mới tư duy xây dựng và thực thi pháp luật; bảo đảm triển khai hiệu quả các cơ chế đặc thù của thành phố.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm quy hoạch, đầu tư, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, phát triển hạ tầng giao thông liên kết vùng, hạ tầng số và khoa học công nghệ.

Ông cũng nhấn mạnh định hướng thúc đẩy kinh tế tri thức, tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của TP HCM.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, nhiệm vụ trước hết của đại biểu Quốc hội là lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Với TP HCM, ông cho biết sẽ quan tâm chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức thiết như: ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, an ninh trật tự, nhà ở xã hội, bệnh viện và trường học.

Đối với địa bàn Hóc Môn - nơi có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo Quốc hội cho rằng cần tiếp tục đầu tư hạ tầng, nhà ở, y tế, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Ông cũng cam kết góp phần xây dựng bộ máy hành chính TP HCM tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, củng cố khối đoàn kết trong nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá việc Chủ tịch Quốc hội ứng cử trên địa bàn là nguồn động viên lớn. Cử tri Lê Anh Tú bày tỏ mong muốn ông sẽ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân địa phương, góp phần xây dựng đất nước và TP HCM phát triển.

Đơn vị bầu cử số 12 ngoài ông Trần Thanh Mẫn còn có bốn ứng viên: Phạm Đình Dũng, Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM; Dương Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Nguyễn Ngọc Hương (Nguyễn Thị Kông Trà), Giám đốc điều hành Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3. Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả nước có 864 ứng viên tại 182 đơn vị bầu cử để bầu 500 đại biểu; trong đó 392 người là nữ (45,37%), 188 người dân tộc thiểu số (21,76%) và 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Lê Tuyết