Chủ tịch Hưng Yên làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định được Ban tổ chức Trung ương công bố sáng 11/11, tại trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An. Ông Nguyễn Khắc Thận sẽ thay thế vị trí của người tiền nhiệm Nguyễn Đức Trung vừa được điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khắc Thận, sáng 11/11. Ảnh: Đức Hùng

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Thận nói Nghệ An là tỉnh lớn, dân số đông, giàu truyền thống cách mạng, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Từ hôm nay, ngoài quê hương Hưng Yên - nơi sinh ra và lớn lên, xin phép Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An cho tôi được làm người con của tỉnh, coi đây là quê hương thứ hai của mình", ông Thận bày tỏ.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An hứa sẽ tận tâm, tận lực, nỗ lực làm việc, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đoàn kết, đổi mới tư duy, quyết tâm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh đã đề ra.

Ông Nguyễn Khắc Thận 51 tuổi, quê xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, trình độ cử nhân Cao đẳng Kiểm sát, cử nhân Luật, thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông từng công tác lâu năm tại tỉnh Thái Bình (cũ), trải qua nhiều vị trí lãnh đạo như Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 11/2020, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, 4 năm sau giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Cuối tháng 6/2025, khi hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên sáp nhập, ông được phân công giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mới.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận phát biểu nhận nhiệm vụ, sáng 11/11. Ảnh: Đức Hùng

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An hiện gồm có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Minh Sinh.

Nghệ An có diện tích 16.490 km2, dân số hơn 3,4 triệu, nằm trên trục giao thông Bắc - Nam, có hệ thống đường bộ và đường sắt xuyên quốc gia. Trong 9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách địa phương ước đạt hơn 20.000 tỷ đồng, bằng 113% dự toán và tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Nghệ An đặt mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về công nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ. Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9-10% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người trên 160 triệu đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%.

Ba đột phá chiến lược được tỉnh xác định gồm phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư. Nghệ An cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn tăng trưởng với bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân.

Đức Hùng