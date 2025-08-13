Chủ sàn Upbit hỗ trợ MB thành lập sàn giao dịch tài sản số

Dunamu, đơn vị vận hành sàn Upbit, sẽ hỗ trợ MB thành lập sàn giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam, đồng thời tham gia xây dựng luật, hệ thống và các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư liên quan đến tài sản số.

Ngày 12/8, Ngân hàng Quân đội (MB) đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác kỹ thuật với Dunamu, tập đoàn đến từ Hàn Quốc. Bên việc hỗ trợ thành lập sàn giao dịch tiền mã hóa, Dunamu cũng sẽ chuyển giao công nghệ của Upbit cho MB, cung cấp kinh nghiệm vận hành toàn diện sàn giao dịch mã hóa.

Chia sẻ về hợp tác này, ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch MB, cho biết nhà băng này sẽ cùng Dunamu phối hợp cùng nhau để thúc đẩy thị trường tài chính số Việt Nam.

Theo dự thảo Nghị quyết về thị trường tài sản số sắp trình Chính phủ, công ty vận hành sàn giao dịch phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Trong đó, 35% vốn phải do ít nhất hai tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ. 65% còn lại được sở hữu bởi các tổ chức, không phải cá nhân.

Tập đoàn Dunamu là đơn vị quản lý Upbit, sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung lớn thứ ba thế giới. Sàn này đang chiếm khoảng 80% thị phần tại Hàn Quốc, có 6 triệu khách hàng, khối lượng giao dịch năm 2024 đạt trên 1.100 tỷ USD.

MB đang là ngân hàng lớn thứ năm tại Việt Nam với tổng tài sản đạt 1,29 triệu tỷ đồng, tính đến cuối quý II năm nay. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng này thu về 15.889 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 6, Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Theo Luật này, công nghệ số, tài sản mã hóa là một loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số khác để xác thực trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao.

Theo chia sẻ của Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi hôm 7/8, Bộ này đã cơ bản hoàn chỉnh đề án trên và đề xuất trình Chính phủ. Sau đó, Chính phủ sẽ ban hành quy định về thí điểm thị trường giao dịch tài sản này ở Việt Nam trong tháng 8, sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Về số lượng sàn giao dịch tham gia thí điểm, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay "chắc chắn sẽ có hơn một sàn" để đảm bảo cạnh tranh. Tuy nhiên, nhà điều hành sẽ không cấp phép nhiều do lo ngại khó đánh giá sau thời gian thí điểm.

