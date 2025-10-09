Chủ nhân Nobel Vật lý 2012 đến thăm Gia Lai

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn có buổi tiếp xã giao GS Serge Haroche, chủ nhân Nobel Vật lý 2012 ngày 9/10, trước thềm hội nghị 100 năm Vật lý lượng tử.

Sắp tới, GS Serge Haroche (chủ nhân Nobel Vật lý 2012) cùng các nhà khoa học quốc tế sẽ tham dự Hội nghị quốc tế "100 năm Vật lý lượng tử" tại Trung tâm ICISE.

Tại buổi tiếp, ông Phạm Anh Tuấn bày tỏ vinh dự được đón đoàn các nhà khoa học quốc tế. Ông giới thiệu định hướng phát triển của tỉnh lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là hạt nhân, cốt lõi để tạo sự tăng trưởng bền vững.

Ông cho biết địa phương đang tập trung đầu tư cho nghiên cứu khoa học, mời gọi chuyên gia nước ngoài và Việt kiều về làm việc với cơ chế đặc thù, đồng thời mong muốn nhận được sự hợp tác, góp ý từ các nhà khoa học quốc tế.

GS Serge Haroche (trái) nhận quà lưu niệm của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Ngọc Oanh

GS Serge Haroche cho biết cách tốt nhất phát triển khoa học là tạo môi trường khoa học để nhà nghiên cứu, người trẻ tự do suy nghĩ, làm việc. Trong khoa học cũng có nhiều điều bất ngờ, có thể đang nghiên cứu về vấn đề này nhưng lại phát hiện ra một vấn đề khác hay hơn.

"Nếu cứ đi theo sự định hướng thì sẽ không gặp được những điều bất ngờ trong khoa học", ông nói và hy vọng chính quyền địa phương tạo một môi trường khoa học không quá định hướng, đòi hỏi phải có sự kiên trì mới đạt được thành quả.

Ngoài ra, GS Serge Haroche mong muốn địa phương đầu tư trang thêm thiết bị, mời nhà khoa học về và đưa người trẻ đi học hỏi, trao đổi ở nước ngoài.

Vương Quốc