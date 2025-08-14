Chủ động chăm sóc sức khỏe - món quà cho bản thân, gia đình

Sau khi trải qua trận ốm nặng, bà Lê Lam (52 tuổi, TP HCM) nói với các con "sức khỏe là tài sản quý giá nhất", không nên chủ quan trước các triệu chứng nhỏ.

Khoảng 6 năm trước, bà Lam từng trải qua trận ốm khó quên khi sốt cao, xuất hiện các nốt mụn nước mọc thành chùm ở mặt và lưng. Vì nhiều lý do, bà chủ quan không đi khám, chỉ tự mua thuốc hạ sốt để giảm triệu chứng.

Một ngày cuối tháng 3, bà phải nhập viện. "Bác sĩ nói tôi mang virus gây bệnh zona, lại có bệnh lý tim mạch nên nguy cơ cao mắc zona thần kinh", bà cho hay.

Trò chuyện với VnExpress, bà cho biết dù nhận thấy một số dấu hiệu từ trước, nhưng lại có tâm lý chủ quan, lơ là, khiến bệnh diễn biến phức tạp hơn.

Sức khỏe là tài sản quý giá với mọi gia đình. Ảnh: Shutterstock

Sau điều trị tích cực, bà dần bình phục nhưng cảm nhận sức khỏe suy giảm nhiều. Khi thấy ba con lo lắng đến mất ăn, mất ngủ, thay nhau xin nghỉ việc chăm mẹ nằm viện, bà hối hận vì dửng dưng với bệnh tật. "Trước đó, tôi luôn tham công tiếc việc, không chịu nghỉ ngơi, dù các con khuyên nhủ. Đến khi bệnh rồi mới thấy sức khỏe rất quan trọng", bà nói thêm.

Thường ngày chủ yếu chăm lo cơm nước, sức khỏe cho các con, rồi bận bịu công việc, bà Lam quên để ý sức khỏe của mình. Sau trận ốm, bà hiểu ra chính mình cũng cần được chăm sóc. Bà nghĩ bản thân khỏe mạnh cũng là cách mình dành tình yêu thương gia đình, người thân. Về sau mỗi khi có dịp, bà luôn khuyên bạn bè, người thân phải chủ động dự phòng, không chủ quan ngay cả với những triệu chứng nhỏ nhất. "Khi mình khỏe mạnh, con cháu mới an tâm theo đuổi cuộc sống riêng", bà nói thêm.

Yêu thương và giữ bản thân khỏe mạnh cũng là món quà ý nghĩa cho người thân yêu. Ảnh: Shutterstock

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dân số từ 60 tuổi trở lên sẽ tăng từ một tỷ người năm 2020 lên khoảng 1,4 tỷ người vào 2030 - báo hiệu thách thức lớn về sức khỏe cộng đồng. Bởi lão hóa có thể dẫn đến suy giảm dần thể chất, tinh thần, tăng nguy cơ mắc bệnh, gồm cả bệnh mạn tính và các bệnh có thể phòng ngừa.

Cụ thể, người lớn tuổi thường đối diện thoái hóa xương, khớp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đái tháo đường, trầm cảm hay sa sút trí tuệ. Theo thống kê, gần 2/3 người từ 60 tuổi ở Việt Nam có bệnh lý mạn tính, điều này càng tăng khả năng mắc bệnh nhiễm trùng, trong đó có cúm, zona thần kinh. Do đó, chủ động chăm sóc sức khỏe không chỉ là cách yêu thương bản thân, mà còn là món quà ý nghĩa cho người thân yêu.

Yêu thương là đồng hành và cùng khỏe mạnh. Đây cũng là thông điệp GSK Việt Nam muốn gửi gắm cộng đồng qua chiến dịch "Trao dấu yêu - Giữ sức khỏe". Qua ba thập niên, GSK Việt Nam liên tục mang đến các giải pháp y tế cho mọi giai đoạn cuộc đời, từ phòng ngừa đến điều trị. Với sứ mệnh hợp nhất khoa học, công nghệ và đội ngũ chuyên gia, GSK hướng tới chăm sóc sức khỏe hơn một phần ba dân số Việt Nam những năm tới.

Đông Vệ

*Tên nhân vật được thay đổi