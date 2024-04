Chốt hai trận bán kết U23 châu Á 2024

QatarIndonesia gặp Uzbekistan, còn Nhật Bản đấu với Iraq tại bán kết U23 châu Á 2024, khi các đội tới từ bốn khu vực khác nhau.

Indonesia làm nên lịch sử trong lần đầu dự giải, khi loại Hàn Quốc để vào bán kết. Phía trước thầy trò Shin Tae-yong tiếp tục là thử thách khó khăn Uzbekistan - đương kim á quân. Còn Iraq sẽ gặp thách thức khó khăn hơn nhiều sau khi loại Việt Nam ở tứ kết tối 26/4, bởi đối thủ tiếp theo của họ là Nhật Bản.

Cầu thủ và ban huấn luyện Indonesia chụp ảnh mừng sau khi loại Hàn Quốc ở tứ kết U23 châu Á, trên sân Abdullah bin Khalifa, thành phố Doha, Qatar, tối 25/4/2024. Ảnh: AFC

Bốn đội vào bán kết tới từ bốn khu vực khác nhau, là Tây Á (Iraq), Trung Á (Uzbekistan), Đông Á (Nhật Bàn) và Đông Nam Á (Indonesia). Đây là kỳ thứ tư liên tiếp các đội vào bán kết thuộc bốn khu vực địa lý khác nhau. Năm 2018, bốn khu vực trên cũng đều góp đội vào bán kết, nhưng chỉ có Uzbekistan là điểm chung. Năm đó, ba đội còn lại là Việt Nam (Đông Nam Á), Hàn Quốc (Đông Á) và Qatar (Tây Á).

Indonesia được song hành với ba cựu vô địch của giải, cũng là ba đội đăng quang đầu tiên, lần lượt là Iraq, Nhật Bản và Uzbekistan. Đây cùng là lần thứ ba Iraq và Nhật Bản vào bán kết, với Uzbekistan là bốn lần, còn Indonesia dĩ nhiên là lần đầu tiên.

Tuy nhiên trong nhóm này, chỉ có Uzbekistan chưa từng được dự bóng đá nam Olympic. Indonesia đã một lần tới Olympic năm 1956, khi Đại hội chưa giới hạn độ tuổi U23. Năm đó, họ không phải đá vòng loại do đối thủ Trung Quốc rút lui. Ở Đại hội tại Melbourne năm đó, Indonesia cũng vượt qua vòng đầu do đối thủ rút lui, trước khi dừng bước ở tứ kết do thua Liên Xô.

Nhật Bản đã dự cả bảy kỳ bóng đá nam Olympic gần đây, và họ cũng được coi là đội số một châu Á. Thành tích tốt nhất của họ giai đoạn này là vị trí thứ tư Olympic 2012 và 2020. Trong khi, Iraq cũng từng đứng thứ tư Olympic 2004, và dừng bước ở vòng bảng Olympic 2016 với ba trận toàn hòa.

Trung vệ Zaid Tahseen tranh bóng với Bùi Vĩ Hào, trong trận Iraq thắng Việt Nam 1-0 tại tứ kết U23 châu Á trên sân Al Janoub, thành phố Al Wakrah, Qatar tối 26/4/2024. Ảnh: Đoàn Huynh

Indonesia ít kinh nghiệm nhất trong bốn đội vào bán kết U23 châu Á, nhưng họ đang trên đà thăng tiến và có sự tự tin cao. Ông Arya Sinulingga - thành viên ban chấp hành LĐBĐ Indonesia - nói rằng HLV Shin đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận gặp Uzbekistan. "Uzbekistan có lối chơi giống các đội châu Âu như Nga, nhưng Indonesia có lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày và tôi hy vọng thầy trò Shin sẽ tận dụng được cơ hội này", ông Sinulingga nói.

Loạt trận bán kết diễn ra ngày 29/4, khi Indonesia tiếp tục được chơi trên sân bóng may mắn với họ Abdullah bin Khalifa, tại Doha. Sân này từng chứng kiến đội thắng Việt Nam ở vòng bảng Asian Cup 2023, và thắng Australia, Jordan lẫn Hàn Quốc tại giải này.

Hai đội thắng bán kết sẽ vào chung kết và giành suất dự Olympic 2024. Hai đội thua sẽ đá trận tranh giải ba, cùng một suất tới Paris. Đội thua trận tranh giải ba sẽ đá giành vé vớt với đại diện châu Phi Guinea ngày 9/5 tại Pháp.

Hoàng An