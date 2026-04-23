Chồng có quyền đòi có tên trên mảnh đất tôi được bố mẹ cho riêng không?

Sau kết hôn, tôi được bố mẹ đẻ cho riêng một mảnh đất, từ đó tôi cho thuê một phần để chi tiêu riêng song bị chồng chì chiết.

Mảnh đất rộng nên vợ chồng tôi trồng hoa màu và chăn nuôi trên một phần. Tiền có được từ đó, anh đều giữ.

Còn một phần của mảnh đất, tôi cho thuê mỗi tháng khoảng 4 triệu đồng. Tôi nghĩ cũng không đáng bao nhiêu, nên cầm chi tiêu việc riêng, mua quà biếu bố mẹ.

Chồng tôi cho rằng anh cũng có quyền với đất đó, tiền đó chứ không phải của riêng tôi.

Anh yêu cầu làm thủ tục thêm tên anh vào sổ đỏ mảnh đất nêu trên vì đây là tài sản được tặng cho trong thời kỳ hôn nhân, nên là của chung.

Tôi xin hỏi việc sử dụng tiền thu được từ việc cho thuê mảnh đất nêu trên thì tôi có cần hỏi ý kiến của chồng không? Chồng tôi có quyền đứng tên mảnh đất mà tôi được cho riêng không?

Độc giả Đinh Thu

Luật sư tư vấn:

Theo khoản 1 Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản riêng của vợ, chồng thì trong đó "tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân" là tài sản riêng của vợ, chồng.

Đồng thời, khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

"Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng".

Theo các quy định trên, mảnh đất được bố mẹ cho riêng là tài sản riêng của bạn. Do vậy, chồng bạn chỉ được đứng tên mảnh đất này khi có sự đồng thuận của bạn.

Bên cạnh đó, hoa lợi, lợi tức được quy định tại Điều 109 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

"1. Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại.

2. Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản".

Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về tài sản chung của vợ chồng thì "Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân..."

Như vậy, hoa lợi, lợi tức phát sinh – dù là từ tài sản riêng- cũng là tài sản chung của vợ chồng. Do đó, việc bạn sử dụng số tiền thu được từ việc cho thuê đất – lợi tức vào việc riêng cần có sự đồng thuận của chồng.

Luật sư Phạm Thanh Bình

Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội