Chồng cô giáo trong vụ xả súng qua đời 'vì đau buồn'

MỹJoe Garcia qua đời vì lên cơn đau tim, hai ngày sau khi người vợ Irma bị kẻ xả súng bắn chết trong lúc che chắn cho học sinh ở trường Robb.

Joe Garcia qua đời sáng 26/5 "một cách bi thảm", Debra Austin, em họ của giáo viên Irma Garcia, cho hay. "Tôi thực sự tin rằng trái tim Joe đã tan vỡ và mất đi tình yêu hơn 25 năm qua của đời mình là quá sức chịu đựng với anh ấy".

John Martinez, cháu trai của cô Garcia, cũng đăng Twitter rằng "vô cùng đau lòng khi phải nói rằng chồng của dì Irma, Joe Garcia, đã qua đời vì quá đau buồn. Giờ này họ đã được ở bên nhau".

Phóng viên địa phương Ernie Zuniga cho biết Garcia chết vì một cơn đau tim.

Cô giáo Irma Garcia và người chồng Joe Garcia. Ảnh: Twitter/JohnMarrtinez.

Theo hồ sơ của cô Garcia trên trang web nhà trường, vợ chồng họ đã lấy nhau 24 năm và có 4 đứa con. Irma Garcia, người đã theo nghề giáo ít nhất 23 năm, và đồng nghiệp Eva Mireles cùng 19 học sinh đã chết trong thảm kịch hôm 24/5.

Các nhân chứng cho biết hai giáo viên đã che chắn cho học sinh khi Salvador Ramos, 18 tuổi, xả súng trong lớp học. "Cô ấy đã hy sinh bản thân để bảo vệ học sinh trong lớp. Cô ấy thực sự là người hùng", trang web gây quỹ GoFundMe mô tả về Irma Garcia.

Martinez cho biết Joe đã đến đặt hoa cho vợ tại khu tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng. Vài phút sau khi về nhà, anh ngã xuống sàn. Người thân cố sơ cứu và gọi xe cấp cứu nhưng Joe qua đời khoảng 30 phút sau đó.

Các bác sĩ đánh giá trường hợp của Joe giống "hội chứng vỡ tim", được gọi là bệnh cơ tim takotsubo. Đây là bệnh lý cơ tim, trong đó thất trái giãn lớn như quả bóng và co bóp yếu, thường xảy ra bệnh nhân gặp tình huống căng thẳng tột độ như cái chết đột ngột của bạn đời.

Nguyên nhân gây đau tim thông thường là do động mạch bị tắc nghẽn, còn hội chứng vỡ tim là do cơ thể giải phóng hormone trong tình huống căng thẳng, khiến tim họ không thể co bóp bình thường.

"Đây có vẻ là trường hợp điển hình của hội chứng vỡ tim", tiến sĩ Deepak Bhatt, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Brigham and Women ở thành phố Boston, bang Massachusetts, đánh giá. Tuy nhiên, ông nói thêm không thể biết chắc chắn liệu Joe Garcia bị đau tim thông thường hay bị vỡ tim nếu không có hình ảnh chụp X-quang hoặc khám nghiệm tử thi.

"Cả hai loại đau tim này có thể bị kích hoạt bởi cảm xúc căng thẳng tột độ nếu ai đó vừa nghe tin vợ họ đã chết", Bhatt nói thêm.

Hội chứng vỡ tim thường xảy ra ngay sau khi một người nhận được tin tức khủng khiếp. "Nhưng trong một số trường hợp, nó có thể xảy ra một ngày sau đó. Có thể là khi ai đó nhận ra rằng người thân yêu của mình thực sự đã qua đời. Họ sẽ không trở về. Có vẻ đó là những gì đã xảy ra trong trường hợp của Joe", bác sĩ nhấn mạnh.

Diễn biến vụ xả súng trường Mỹ hôm 24/5. Đồ họa: Tạ Lư.

