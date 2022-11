Máy chiếu dùng để xem bóng đá nên là các model độ sáng cao, có chế độ xem thể thao, tầm giá ít nhất 10 triệu đồng.

Thành An, chủ một quán cafe ở huyện Nhà Bè (TP HCM), cho biết đã trang bị hai máy chiếu để phục vụ người xem World Cup 2022. Quán của anh có diện tích vừa phải, đủ cho 30-50 người xem cùng lúc. Bình thường, anh vẫn dùng TV nhưng chủ yếu chỉ phục cụ khoảng 10 người xem,

Một quán cafe ở Hà Nội phục vụ khách xem bóng đá bằng máy chiếu.

Trên các hội nhóm Facebook, nhiều người cũng cho biết có nhu cầu mua máy chiếu để xem bóng đá thay vì sử dụng TV.

Ưu nhược khi dùng máy chiếu xem bóng đá

Theo ông Nhựt Hùng, chuyên gia về âm thanh tại TP HCM, máy chiếu cho kích thước màn hình lớn hơn TV, giúp theo dõi trận đấu với hình ảnh và chi tiết rõ ràng hơn, các pha quay toàn cảnh trên sân bóng cho cảm giác hoành tráng và sôi động hơn.

Đồng quan điểm, chuyên gia công nghệ Bùi An cho rằng ưu điểm của máy chiếu là màn hình to hơn, thưởng thức được không gian của trận đấu. "Một TV gia đình khoảng 65 inch chỉ rất nhỏ so với màn chiếu 200 inch", ông An so sánh. "Xem bóng đá không đòi hỏi quá nhiều về chất lượng hình ảnh cao như độ tương phản, độ sâu màu... nên máy chiếu cho lợi thế hơn rất nhiều về kích thước hình ảnh, độ chi tiết và sự sống động của trận đấu".

Tuy nhiên, máy chiếu cũng có một số nhược điểm. Theo ông Hùng, thiết bị đòi hỏi có màn chiếu và không gian rộng, một số nơi như nhà hàng, quán cà phê sẽ cần máy chiếu với độ sáng cao, nếu không hình ảnh sẽ bị "bạc màu" và không có độ tương phản tốt do ảnh hưởng của ánh sáng môi trường xung quanh.

Trong khi đó, ông An lưu ý việc dùng máy chiếu là phải có màn chiếu hoặc tường trắng và phẳng, kích thước lớn sẽ cồng kềnh khi cần di chuyển, nên thường phải lắp cố định. Ngoải ra, máy còn cần có thêm một đầu phát để đưa nguồn phát vào máy chiếu, nên hệ thống rườm rà hơn TV. Một số mẫu hiện nay tích hợp sẵn tính năng smartTV, nhưng giá cao.

Gợi ý chọn máy chiếu xem bóng đá

Theo ông Hùng, ưu tiên hàng đầu là độ sáng. "Độ sáng phải trên 3.000 Ansi Lumen mới xem được trong không gian có ánh sáng cao", ông nói. "Nên chọn máy chiếu công nghệ DLP vì chất lượng hình ảnh tốt trong tầm giá phổ thông. Độ phân giải chỉ cần Full HD (1.920 x 1.080 pixel) là đủ, do các nhà đài trong nước vẫn chưa phát nội dung 4K".

Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng người dùng nên mua máy chiếu 4K vì các mục đích về sau. "Nếu muốn trang bị máy chiếu cho phòng xem phim gia đình sau kỳ World Cup, bạn nên mua mẫu 4K vì hiện dòng máy này cũng có giá tốt. Nhưng nếu chỉ để xem bóng đá, máy chiếu Full HD là lựa chọn tiết kiệm hơn", ông nói.

Bên cạnh độ sáng, tính năng người dùng cần chú ý là việc hỗ trợ Motion Flow, có vai trò giảm hiện tượng giật hình vì bóng đá thường có chuyển động nhanh. Về độ phân giải, người dùng có thể chọn các mẫu 4K vì hiện nay chúng đã tích hợp các tính năng upscale từ chất lượng thấp hơn lên độ phân giải này.

Theo ông An. người dùng có thể chọn các mẫu có độ tương phản tốt bởi thông số càng cao, khả năng cho hình ảnh càng sắc nét và có chiều sâu.

Không gian đặt máy chiếu

Thông thường, nơi đặt máy chiếu có không gian lớn. Máy chiếu cần khoảng cách từ màn chiếu đến điểm đặt máy (Throw radio) để cho ra màn hình có độ lớn tương ứng. Theo ông Hùng, người dùng tốt nhất nên nhờ đến đội ngũ kỹ thuật của nơi mua máy tư vấn để đưa ra các tinh chỉnh phù hợp.

Gần đây, một số máy chiếu mới có chế độ cân chỉnh hình ảnh vuông góc tự động và khả năng dịch chuyển ống kính (lens shift ), giúp người dùng dễ dàng đặt máy chiếu trên bàn hay treo lên trần. Nhưng với các máy không có tính năng này, việc cài đặt máy đòi hỏi người cài phải có chút kinh nghiệm.

Theo ông An, thị trường còn có dòng máy chiếu gần. Loại máy này không cần nhiều khoảng cách, nhưng nhược điểm là khá đắt đỏ. "Nhưng dù xa hay gần, không gian phòng phải đủ to để đặt được màn chiếu lớn", ông chia sẻ.

Tầm giá phù hợp

Chuyên gia Hùng nhận định người dùng nên chọn máy tầm giá trên 20 triệu đồng để có thể trải nghiệm bóng đá tốt nhất. Trên thị trường, các model này có độ phân giải từ Full HD trở lên, độ tương phản cao, có tính năng cho thể thao, hỗ trợ smartTV không cần thêm kết nối bên ngoài. Nếu nhu cầu thấp hơn, có thể mua máy chiếu văn phòng độ phân giải thấp với giá chỉ trên dưới 10 triệu đồng.

Còn theo ông An, hiện nay máy chiếu có nhiều loại giá khác nhau, từ 20 triệu đến 500 triệu đồng với chức năng và công nghệ khác nhau. Do đó, tùy vào khả năng và nhu cầu của mỗi người, phòng gia đình, quán cafe, trung tâm hội nghị... mà lựa chọn máy chiếu phù hợp. "Nhưng ít nhất, người dùng nên chọn máy từ vài chục triệu đồng trở lên, như thế mới cho được chất lượng hình ảnh đẹp khi xem bóng đá", ông đưa lời khuyên.

Các chuyên gia cũng cho rằng có thể dùng máy chiếu mini (hay máy chiếu di động cỡ nhỏ) để xem bóng đá nếu không gian sống cần thiết bị chiếu dưới 100 inch. Các loại máy này phù hợp phòng nhỏ, tối và chỉ xem gia đình bạn bè 3-5 người. Người dùng cũng nên chọn các mẫu đã có thương hiệu thay vì tìm đến các sản phẩm giá rẻ.

Bảo Lâm