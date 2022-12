Chọn đồ nội thất xung quanh khu vực giếng trời như thế nào?

Gia chủ nên ốp cầu thang bằng gạch ốp lát, đá hoa cương, cẩm thạch cho sàn hay sử dụng rèm tự động ở khu vực giếng trời.

Việc làm giếng trời dễ ảnh hưởng tới các nội thất trong nhà do chúng phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, thậm chí mưa gió. Vậy tôi nên lựa chọn nội thất như gạch ốp lát, các vật dụng... xung quanh khu vực giếng trời như thế nào? (Thanh Thủy, Huế)

Giếng trời xuất hiện trong khá nhiều công trình dân dụng, nhà ở hiện nay. Ảnh: Thích Việt Hoàng

Trả lời:

Theo kiến trúc sư Phạm Văn Tuyền (Công ty TNHH Gendai Sougo Việt Nam), giếng trời xuất hiện trong khá nhiều công trình dân dụng, nhà ở hiện nay. Ngoài vai trò giúp thoáng mát, mang ánh sáng tới ngôi nhà và đảm bảo tính thẩm mỹ, giếng trời còn có tác dụng về mặt phong thủy.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích trên, giếng trời cũng có một "tác dụng phụ" là mang lượng ánh sáng quá nhiều vào nhà. Theo đó, ánh sáng mặt trời có thể là yếu tố gây ảnh hưởng đến tuổi thọ các vật dụng và nội thất trong nhà. Nếu như bên dưới giếng trời là sàn và cầu thang ốp gỗ, chúng sẽ dễ hư hỏng, phai màu và cong vênh. Điều này làm hạn chế công năng sử dụng và giảm tính thẩm mĩ.

Do đó, để giúp nội thất và sàn nhà xung quanh khu vực cầu thang bền đẹp, gia chủ nên cân nhắc sử dụng các loại gạch ốp lát, đá hoa cương, đá cẩm thạch. Các chất liệu này giúp sàn cầu thang sáng bóng, bền với thời gian và không sợ phai màu khi tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài.

Còn nếu vẫn muốn sử dụng chất liệu gỗ, gia chủ nên dùng loại ván gỗ chịu nhiệt dành riêng cho khu vực ngoài trời. Ngoài ra, chủ nhà cũng nên thiết kế không gian giếng trời trong nhà ở đúng ô trống giữa cầu thang, điều này giúp hạn chế các tác dụng phụ đã đề cập ở trên.

Bên cạnh đó, để hạn chế lượng nhiệt do ánh sáng và độ vang ở khu vực giếng trời, bạn cũng có thể sử dụng một số phương án cản nhiệt dưới đây. Bản chất giếng trời giống như cái ống, do đó, âm thanh truyền trong khi vực này rất vang và rõ. Do đó, các mặt tường trong giếng trời không nên làm phẳng, trơn tất cả. Cần có một số mảng nhám, sần để tiêu âm như dùng sơn gai, ốp đá tự nhiên, gạch thẻ, gạch trần. Đó cũng là thủ pháp trang trí cho khu vực thông tầng.

Ngoài ra, để hạn chế ánh sáng từ giếng trời, chủ nhà có thể sử dụng rèm chuyên dụng cho khu vực giếng trời, tự động đóng, mở bằng điều khiển tự động. Khi sử dụng rèm cửa tự động cho khu vực giếng trời, gia chủ có thể thoái mái hơn trong việc lựa chọn nội thất phía dưới mà không cần phải quá đắn đo về chất liệu chịu sáng, chịu nhiệt.

Kiến trúc sư Phạm Văn Tuyền