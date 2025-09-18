Chọn điều hòa phù hợp gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi

Điều hòa Toshiba tích hợp hệ thống lọc khí Ultra Fresh với màng lọc bụi PM1.0, vận hành đơn giản, phù hợp gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Theo đại diện Toshiba, với đặc thù thể trạng nhạy cảm, cả trẻ em và người già đều dễ chịu ảnh hưởng từ môi trường không khí. Do đó, nhu cầu sử dụng điều hòa hiện nay ngoài khả năng làm lạnh còn phải đáp ứng các tiêu chí về lọc khí, kháng khuẩn, duy trì nhiệt độ ổn định và thân thiện trong quá trình vận hành.

Trong số các dòng sản phẩm mới, Toshiba giới thiệu hai mẫu RAS-H18S5KCV2G-V và RAS-H13S5KCV2G-V, được nhiều gia đình quan tâm bởi sự kết hợp giữa công nghệ lọc khí và tính năng bảo vệ sức khỏe. Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở công nghệ Ultra Fresh, trang bị màng lọc bụi PM1.0 có khả năng loại bỏ đến 95% hạt bụi siêu mịn, vốn là tác nhân gây kích ứng đường hô hấp mà mắt thường khó nhìn thấy. Bên cạnh đó, sản phẩm sử dụng Leuconostoc enzyme, được kiểm nghiệm có khả năng ức chế đến 99,9% vi khuẩn và virus.

Mẫu điều hòa mẫu RAS-H18S5KCV2G-V. Ảnh: Toshiba

Ngoài khả năng lọc sạch, hai mẫu điều hòa còn ứng dụng công nghệ Magic Coil độc quyền từ Toshiba, hạn chế bụi bẩn bám vào dàn lạnh. Chức năng tự làm sạch cũng được tích hợp, giúp quạt tiếp tục hoạt động thêm 20 phút sau khi tắt để hong khô dàn lạnh, từ đó giảm ẩm mốc và vi khuẩn sinh sôi. Người dùng cũng có thể chủ động dừng quá trình này bằng cách nhấn nút Power hai lần trong vòng 30 giây. Lưới lọc chống nấm mốc được thiết kế dễ tháo rời, thuận tiện cho việc vệ sinh định kỳ. Với những gia đình nhiều thế hệ, việc bảo dưỡng đơn giản giúp người lớn tuổi có thể tự thao tác mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ bên ngoài.

Hãng cũng trang bị động cơ Hybrid Inverter giúp duy trì nhiệt độ ổn định, giảm dao động đột ngột. Điều này đặc biệt hữu ích cho trẻ nhỏ và người già, bởi sự thay đổi nhanh chóng về nhiệt dễ gây sốc nhiệt, chóng mặt hoặc khó ngủ. Chế độ Hi Power cho phép làm lạnh nhanh khi mới từ ngoài trời nắng nóng trở về, sau đó người dùng có thể chuyển sang chế độ quạt gió nhẹ để cơ thể thích nghi dần, tránh tình trạng hạ nhiệt quá nhanh.

Các chuyên gia khuyến nghị, với phòng ngủ nên giữ mức 26-27 độ C, trong khi phòng khách hay phòng sinh hoạt chung có thể đặt 25-26 độ C, hạn chế sự chênh lệch quá lớn so với môi trường bên ngoài.

Đối với trẻ nhỏ, luồng gió trực tiếp có thể gây khô da, đau họng hoặc làm bé khó chịu khi ngủ. Vì vậy, bố mẹ nên sử dụng chế độ Swing để luồng gió tỏa đều khắp phòng, tránh hướng thẳng vào giường hay vị trí vui chơi. Với người cao tuổi, việc duy trì chế độ Eco và sử dụng hẹn giờ ban đêm sẽ giúp giấc ngủ dễ chịu hơn, đồng thời tiết kiệm điện. Hybrid Inverter cũng góp phần giảm chi phí tiền điện hàng tháng, một yếu tố nhiều gia đình quan tâm.

Điều hòa Toshiba trong không gian phòng khách. Ảnh: Toshiba

Theo đại diện Toshiba Lifestyle Việt Nam, mẫu RAS-H18S5KCV2G-V phù hợp với phòng khách hoặc không gian có diện tích lớn nhờ công suất làm lạnh mạnh mẽ, trong khi RAS-H13S5KCV2G-V nhỏ gọn hơn, thích hợp cho phòng ngủ hoặc căn hộ diện tích vừa và nhỏ. Cả hai đều sở hữu thiết kế sang trọng, liền khối, dễ hòa hợp với nội thất hiện đại.

"Hai sản phẩm được hãng nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ sức khỏe. Người dùng không chỉ tìm kiếm sự mát mẻ tức thì mà còn cần bầu không khí dễ chịu, an toàn cho làn da và hệ hô hấp khi dùng điều hòa nhiều giờ liên tục", vị này chia sẻ.

Thái Anh