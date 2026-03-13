Chơi gì, ở đâu trong hai ngày khám phá Cần Giờ

Du khách có thể dành một ngày khám phá hệ sinh thái ngập mặn - vào đầm dơi, câu cá sấu; rồi ngày thứ hai đến chợ hải sản.

Cách TP HCM 50 km, Cần Giờ được nhiều gia đình, bạn trẻ chọn làm điểm du lịch ngắn ngày vào cuối tuần hoặc các dịp lễ. Địa điểm này cũng hút những người yêu vận động, đặc biệt là cộng đồng chạy bộ, đạp xe khi đi qua những cung đường xuyên rừng, ven biển. Dưới đây là những địa điểm gợi ý cho du khách khi muốn khám phá Cần Giờ trong hai ngày.

Ngày đầu: khám phá rừng ngập mặn

Từ trung tâm TP HCM, du khách di chuyển theo hướng cầu Tân Thuận, qua các tuyến Nguyễn Văn Linh và Huỳnh Tấn Phát để đến phà Bình Khánh. Sau khi qua phà sẽ đến đường Rừng Sác dẫn vào trung tâm huyện Cần Giờ. Hai bên tuyến đường là những dải rừng ngập mặn kéo dài, tạo nên cảnh quan đặc trưng của khu vực. Cung đường này cũng được chọn đưa vào các cự ly của giải VnExpress Marathon Green Paradise Can Gio - dự kiến diễn ra vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Khung cảnh rừng Sác từ trên cao. Ảnh: Thanh Tùng

Để khám phá toàn bộ cảnh quan Cần Giờ, du khách có thể chọn các tour sinh thái, kết hợp nhiều điểm tham quan, tìm hiểu hệ sinh thái, lịch sử và đời sống cư dân vùng ven biển. Ba cung khám phá rừng ngập mặn gồm: tham quan căn cứ Rừng Sác, khu du lịch sinh thái Dần Xây và khu du lịch Vàm Sát. Du khách có thể trao đổi với hướng dẫn viên để tận dụng thời gian, kết hợp các điểm đến trong chuyến đi.

Khu căn cứ Rừng Sác là di tích lịch sử cấp quốc gia, gắn với hoạt động của lực lượng đặc công Rừng Sác trong thời kỳ chiến tranh. Không gian tham quan tái hiện bối cảnh sinh hoạt và chiến đấu của các chiến sĩ. Bao quanh khu căn cứ là hệ sinh thái rừng ngập mặn với nhiều loài động vật sinh sống.

Đàn khỉ tự nhiên xuất hiện dọc các lối đi trong rừng, trong khi khu bảo tồn cá sấu hoa cà lưu giữ một số loài đặc trưng của vùng đất ngập nước. Từ đây, du khách có thể tiếp tục hành trình bằng cano trên các tuyến kênh rạch xuyên rừng, quan sát những cánh rừng đước trải dài.

Du khách di chuyển bằng thuyền nhỏ tham quan rừng Sác. Ảnh: Kha Thiên Lộc

Rời khu căn cứ, hành trình nối tiếp đến khu du lịch sinh thái Dần Xây, nằm trong vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Khu vực này giữ được cảnh quan rừng ngập mặn tương đối nguyên vẹn. Các tuyến đường đi bộ xuyên rừng giúp du khách quan sát hệ thực vật đặc trưng của vùng đất ngập nước. Điểm tham quan tại đây còn có khu trưng bày các loài cây và thủy hải sản trong rừng ngập mặn, vườn chà là, khu nhà nổi ven sông. Những không gian này giúp du khách hiểu thêm về môi trường sinh thái cũng như đời sống gắn với sông nước của người dân địa phương.

Điểm đến tiếp theo là khu du lịch sinh thái Vàm Sát, một trong những khu tham quan tiêu biểu của rừng Sác. Du khách có thể ngồi xuồng ba lá để vào khu bảo tồn dơi nghệ, nơi sinh sống của loài dơi ăn trái có kích thước lớn. Không gian rừng yên tĩnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát đàn dơi trong môi trường tự nhiên. Từ khu vực này, du khách tiếp tục di chuyển đến tháp Tang Bồng cao khoảng 26 m. Từ trên đỉnh tháp, toàn cảnh rừng ngập mặn Cần Giờ hiện ra với những dải rừng đước nối dài. Các lối đi bộ xung quanh tháp giúp mở rộng trải nghiệm khám phá thiên nhiên. Ngoài ra, khu du lịch còn tổ chức hoạt động câu cá sấu trong khu vực nuôi bán hoang dã.

Các tour tham quan đều kết hợp trải nghiệm ẩm thực địa phương. Du khách có thể chọn thực đơn các món hải sản đánh bắt trực tiếp từ vùng biển Cần Giờ như ghẹ hấp sả, tôm nướng, hàu nướng mỡ hành, ốc xào tỏi, lẩu cá dứa. Nhiều nhà hàng ven biển và khu lưu trú tại thị trấn Cần Thạnh phục vụ các món ăn này với mức giá hợp lý.

Sau bữa trưa, du khách có thể nhận phòng tại các khu nghỉ dưỡng ven biển hoặc homestay trong khu vực. Nhiều cơ sở lưu trú thiết kế theo hướng mở, tận dụng không gian cây xanh và môi trường yên tĩnh của vùng biển. Các khu nghỉ như Cần Giờ Resort hoặc Hòn Ngọc Phương Nam có mức giá khoảng 600.000-900.000 đồng mỗi đêm. Bên cạnh đó, một số homestay hoặc khu cắm trại ven biển có giá từ 300.000-600.000 đồng mỗi đêm.

Buổi chiều, du khách có thể tiếp tục đến các điểm tham quan ở rừng ngập mặn hoặc dạo biển, ghé chơi bờ kè Cần Thạnh. Khu vực này là nơi nhiều người lựa chọn đi bộ, chạy bộ nhẹ hoặc ngắm hoàng hôn trên biển. Không gian thoáng đãng cùng gió biển mát tạo nên bầu không khí thư giãn. Với các gia đình có trẻ nhỏ, khu vực này cũng khá thuận tiện để chụp ảnh, thưởng thức đồ ăn vặt địa phương và tận hưởng nhịp sống chậm rãi của thị trấn ven biển.

Buổi tối tại Cần Giờ mát lành và yên tĩnh. Nhiều nhóm du khách lựa chọn tổ chức tiệc BBQ hải sản ngoài trời, cắm trại, tận hưởng không gian sinh thái.

Ngày thứ hai: ghé chợ hải sản, điểm văn hóa

Ngày thứ hai tại Cần Giờ bắt đầu bằng hoạt động dạo biển hoặc đi bộ ven đường Duyên Hải. Nếu thích vận động, du khách có thể chạy bộ hoặc đạp xe vào buổi sáng do khu vực có không gian thoáng, ít xe cộ.

Buổi sáng, chợ hải sản Hàng Dương hút nhiều du khách. Khu chợ nằm gần trung tâm thị trấn Cần Thạnh, tập trung nhiều loại hải sản tươi sống như tôm, cua, ghẹ, mực cùng các loại ốc. Hải sản có thể mua tươi sống để đem về hoặc chủ quán nhận chế biến trực tiếp ngay tại chợ.

Chợ hải sản Cần Giờ. Ảnh: Huỳnh Nhi

Không xa chợ Hàng Dương là Lăng Ông Thủy Tướng, còn gọi là Lăng Cá Ông - điểm tín ngưỡng của ngư dân địa phương. Bên trong lăng lưu giữ bộ xương cá voi dài khoảng 12 m. Người dân xem cá voi là "Cá Ông" và thờ phụng như vị thần bảo hộ ngư dân khi ra khơi.

Nếu có thêm thời gian, chuyến đi có thể mở rộng sang các khu vực khác như Thạnh An hoặc ấp Thiềng Liềng. Những địa điểm này vẫn giữ được nét sinh hoạt truyền thống của làng chài và nghề làm muối. Du khách có thể tham quan ruộng muối, trải nghiệm đời sống của diêm dân hoặc tản bộ trên những con đê biển bao quanh đảo.

Nhờ khoảng cách không quá xa, Cần Giờ là lựa chọn phù hợp cho các chuyến đi cuối tuần, dịp lễ từ TP HCM. Gần nhất, dịp 30/4-1/5, runner cùng gia đình có thể đến đây dự VnExpress Marathon Green Paradise Can Gio, kết hợp khám phá rừng ngập mặn, tìm hiểu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Hoàng Đan