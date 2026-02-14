Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết

Sáng 14/2 (27 tháng Chạp), nhiều ghe chở hoa Tết từ các tỉnh miền Tây cập kênh Tàu Hủ, neo đậu dọc bến Bình Đông (phường Bình Đông). Chợ hoa "trên bến dưới thuyền" khai mạc trước đó hai ngày, song nhiều thương hồ đã đưa ghe lên từ sớm, trước Tết khoảng một tuần.

Có lịch sử gần 50 năm, chợ hoa trên bến dưới thuyền Tết Bính Ngọ năm nay quy tụ khoảng 100 ghe thuyền của thương lái miền Tây, chủ yếu từ Vĩnh Long, Đồng Tháp, xuôi dòng về neo đậu tại bến Bình Đông, TP HCM.