Chợ cá chép lớn nhất TP HCM tất bật ngày ông Táo

Anh Trịnh Duy Tình (31 tuổi), chủ vựa cá Phú, cho biết dịp này anh nhập về hơn một tấn cá chép để phục vụ người dân mua trong ngày ông Táo. "Năm nay lượng bán ra ít hơn mọi năm, những năm trước mỗi dịp tôi nhập từ 2–3 tấn", anh Tình nói.

Theo anh Tình, cá chép loại lớn có giá 85.000 đồng/kg, cá loại nhỏ giá 70.000 đồng/kg.