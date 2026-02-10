Chợ cá chép lớn nhất TP HCM tất bật ngày ông Táo

Lúc 0h, hàng chục sạp cá chép ở chợ đầu mối Bình Điền (phường Bình Đông) nhộn nhịp mua bán ngày ông Công ông Táo.
Chợ Bình Điền rộng khoảng 30 ha, nằm ở cửa ngõ phía tây TP HCM, giữ vai trò trọng yếu trong cung cấp thủy hải sản, gia súc gia cầm, rau củ quả tươi sống cho thành phố và các tỉnh lân cận.
Anh Trịnh Duy Tình (31 tuổi), chủ vựa cá Phú, cho biết dịp này anh nhập về hơn một tấn cá chép để phục vụ người dân mua trong ngày ông Táo. "Năm nay lượng bán ra ít hơn mọi năm, những năm trước mỗi dịp tôi nhập từ 2–3 tấn", anh Tình nói.
Theo anh Tình, cá chép loại lớn có giá 85.000 đồng/kg, cá loại nhỏ giá 70.000 đồng/kg.
Cá được cho vào bọc nylon, sau đó bơm oxy để đưa đi tiêu thụ tại các chợ nội thành và các tỉnh lân cận TP HCM.
Nhân viên các vựa cá dùng xe đẩy vận chuyển những bọc cá ra xe tải, xe ba gác chờ sẵn trong chợ để đưa đi tiêu thụ.
Cá được đóng bao với trọng lượng 10–20 kg, sau đó chất lên xe đưa đi tiêu thụ.
Khi lượng cá dần bán hết, nhân viên các vựa cá tranh thủ chợp mắt sau một đêm làm việc liên tục.
Theo quan niệm dân gian, lễ cúng ông Công ông Táo (còn gọi là Tết ông Táo hay Tết Táo quân) được tổ chức vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Người dân tin rằng sau lễ cúng, Táo quân sẽ về trời chầu Ngọc Hoàng, báo cáo những việc diễn ra trong gia đình suốt một năm qua.
Thanh Tùng