Chính quyền lâm thời Syria tiêu hủy một triệu viên thuốc lắc

Hai quan chức chính quyền lâm thời Syria cho biết họ vừa tiêu hủy một kho ma túy lớn, trong đó có một triệu viên thuốc lắc captagon.

"Chúng tôi đã tìm thấy lượng lớn captagon, khoảng một triệu viên", thành viên lực lượng an ninh chính quyền lâm thời Syria, người yêu cầu chỉ nêu tên là Osama và mặc đồng phục gắn phù hiệu "an ninh công cộng", hôm nay cho biết.

Lực lượng an ninh thiêu hủy các túi chứa ma túy, trong đó có captagon, tại thủ đô Damascus, Syria, ngày 25/12. Ảnh: AFP

"Lực lượng an ninh của chính quyền mới đã phát hiện ra kho ma túy khi kiểm tra một khu vực an ninh", một thành viên khác của lực lượng an ninh tên Hamza, cho hay, thêm rằng chính quyền tập trung tiêu hủy các kho rượu, cần sa và captagon với mục tiêu "bảo vệ xã hội Syria".

Phóng viên AFP cho biết đã chứng kiến cảnh kho cần sa, thuốc giảm đau tramadol cùng khoảng 50 túi thuốc captagon màu hồng và vàng bị đốt trong một khu liên hợp an ninh trước đây thuộc về quân đội chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad ở quận Kafr Sousa, thủ đô Damascus.

Captagon ban đầu là tên của một loại thuốc có chứa chất kích thích tổng hợp fenethylline, vốn được sử dụng để trị tăng động, trầm cảm và chứng ngủ rũ. Theo cơ quan giám sát ma túy châu Âu, captagon không còn được sản xuất hợp pháp nhưng thuốc giả mang tên này, với những thành phần tương tự thuốc lắc, vẫn thường xuyên bị thu giữ ở Trung Đông.

Captagon đã trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Syria trong suốt hơn 13 năm nội chiến. Thứ "ma dược" này đã tràn ngập thị trường chợ đen khắp khu vực trong những năm gần đây, với điểm đến chính là quốc gia giàu dầu mỏ Arab Saudi.

Kể từ khi liên minh nổi dậy do nhóm vũ trang Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn dắt lật đổ tổng thống Assad vào ngày 8/12 và lên nắm quyền điều hành đất nước, chính quyền mới tại Syria cho hay họ đã tìm thấy lượng lớn captagon tại các tòa nhà chính quyền trên khắp cả nước, trong đó có cả những cơ quan an ninh.

Theo một nguồn thạo tin, phái đoàn Arab Saudi đã gặp lãnh đạo mới của Syria Ahmed al-Shara tại Damascus hôm 21/12 để thảo luận về "tình hình Syria và captagon".

Jordan những năm gần đây cũng tích cực trấn áp nạn buôn lậu vũ khí và ma túy, trong đó có captagon, dọc theo đường biên giới dài 375 km giữa nước này với Syria.

Vũ Hoàng (Theo AFP)