Chính phủ tháo gỡ hơn 1.700 dự án, nhà đất tồn đọng

Chính phủ đã xử lý, tháo gỡ 1.759 dự án nhà đất với tổng vốn hơn 220.000 tỷ đồng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tây Ninh.

Sáng 8/12, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa ủy quyền Thủ tướng trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết mở rộng áp dụng chính sách đặc thù gỡ khó với các dự án đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP HCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa (Nghị quyết 170).

Theo tờ trình, Chính phủ cho biết đến ngày 1/12, khoảng 1.759 dự án, nhà đất tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tây Ninh đã được xử lý. Con số này chiếm tỷ lệ hơn 81,3%. Nhờ đó, hơn 6.000 ha đất được đưa vào sử dụng. Tổng vốn đầu tư của các dự án này khoảng 220.433 tỷ đồng. Với 402 dự án, cơ sở nhà đất còn lại, các địa phương đang tích cực xử lý.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng kết quả này cho thấy việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án góp phần khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế và chống lãng phí.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại phiên họp sáng 8/12. Ảnh: Media Quốc hội

Ông nói thêm trong quá trình thực hiện, TP Đà Nẵng và Khánh Hòa đề xuất gỡ vướng cho 230 dự án, đất đai có tình huống pháp lý tương tự. Khoảng 1.104 dự án cũng được Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn dự án tồn đọng đề nghị tháo gỡ. Vướng mắc chủ yếu của số dự án này liên quan tới định giá đất, khó khăn trong lựa chọn đơn vị tư vấn xác định lại giá đất và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia chậm được thông qua. Do đó, Chính phủ đề xuất mở rộng diện dự án được gỡ vướng trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, Chính phủ đề xuất chỉ xử lý các sai phạm đất đai đã được xác định trong kết luận thanh tra, bản án trước ngày dự thảo nghị quyết này có hiệu lực. Việc này nhằm tránh phải tiếp tục các sai phạm mới phát sinh. Nhà chức trách cũng đề nghị được chủ động ban hành danh mục và mốc thời gian thực hiện cho các dự án.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị làm rõ việc chỉ xử lý các sai phạm đất đai đã có trong kết luận thanh, kiểm tra và bản án trước ngày dự thảo nghị quyết có hiệu lực. Ngoài ra, Chính phủ cũng cần chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh mục các dự án, đất đai cần tháo gỡ.

Dự thảo nghị quyết này dự kiến được Quốc hội biểu quyết thông qua chiều 11/12.

Anh Tú