Chính phủ: Dữ liệu quốc gia về đất đai phải xong trong năm nay

Việc xây dựng dữ liệu quốc gia về đất đai phải được hoàn thiện vào tháng 12, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Ngày 13/2, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thừa ủy quyền Thủ tướng, ký Chỉ thị 05 về đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Chính phủ đánh giá tiến độ đo đạc, làm sạch dữ liệu này vẫn còn chậm. Việc thống kê và hạch toán đất đai trong nền kinh tế chưa đầy đủ. Nguyên nhân do một số địa phương chưa coi đây là nhiệm vụ cấp bách để tập trung thực hiện, tài liệu và hạ tầng công nghệ để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thiếu đồng bộ.

Tại Chỉ thị 05, Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong tháng 12.

Các nhiệm vụ còn lại của chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai cần được Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng các đơn vị liên quan hoàn tất trong tháng 3. Bộ này cũng có trách nhiệm tập trung nguồn lực xây dựng, chọn giải pháp đẩy nhanh tiến độ hạ tầng kỹ thuật, phần mềm để thống nhất quản lý, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tại trung ương trong tháng sau.

Đồng thời, việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, kết nối dữ liệu đất đai với cơ quan thuế để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính... phải hoàn thành vào tháng 6.

Cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng dựa vào bản đồ địa chính, hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, thống kê, kiểm kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Công an đã rà soát gần 62 triệu thửa đất. Trong đó, 24 triệu thửa đất và nhà ở đã được làm sạch, đảm bảo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Đến quý IV/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành xây dựng 4 dữ liệu thành phần về đất đai ở cấp trung ương, gồm hiện trạng sử dụng đất cấp vùng và cả nước; quy hoạch, kế hoạch sử dụng; khung giá và điều tra cơ bản về đất đai. Tuy nhiên, các khối dữ liệu này vẫn cần được cập nhật để phù hợp quy định hiện hành.

Anh Tú