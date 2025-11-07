Chính phủ đề xuất mở rộng 4 vùng động lực quốc gia

Chính phủ đề xuất mở rộng 4 vùng động lực phía Bắc, Trung, Nam, Đồng bằng sông Cửu Long ra khu vực phụ cận và bổ sung vùng Bắc Trung Bộ.

Sáng 7/11, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa ủy quyền Thủ tướng trình Quốc hội dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi) và điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, Chính phủ trình phương án điều chỉnh, mở rộng phạm vi của 4 vùng động lực quốc gia gồm vùng phía Bắc, phía Nam, miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long ra khu vực phụ cận. Phần được mở rộng là các địa bàn có hạ tầng đã và đang được đầu tư, hình thành khu, cụm công nghiệp và đô thị.

Đồng thời, Chính phủ đề xuất bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ, gồm các địa bàn dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, quốc lộ 1 và các khu kinh tế ven biển thuộc Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Vùng này sẽ phát triển cảng biển, dịch vụ logistics, đồng thời hình thành các ngành công nghiệp mới như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao.

Vùng động lực quốc gia là khu vực có vai trò dẫn dắt và lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội, hội tụ các điều kiện thuận lợi vượt trội về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng, đô thị, công nghiệp, dịch vụ, khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là nơi tập trung các trung tâm kinh tế, chính trị, tài chính, giáo dục, đổi mới sáng tạo, có khả năng thúc đẩy tăng trưởng và tạo hiệu ứng lan tỏa ra các vùng khác.

Theo Nghị quyết 138 năm 2022 của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, cả nước phát triển 4 vùng động lực quốc gia gắn với các hành lang kinh tế trọng điểm. Đó là: vùng phía Bắc (tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh), vùng phía Nam (tứ giác TP HCM - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu), vùng miền Trung (ven biển Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi) và vùng đồng bằng sông Cửu Long (tam giác Cần Thơ - An Giang - Kiên Giang).

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tại Quốc hội sáng 7/11. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Với quy hoạch tổng thể, Chính phủ đề xuất duy trì 6 phân vùng kinh tế - xã hội gồm Trung du và miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, đồng bằng sông Hồng được định hướng là vùng động lực phát triển hàng đầu, đóng vai trò dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước, với tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 11% mỗi năm giai đoạn 2026-2030.

Tại vùng này, các ngành dịch vụ mới như công nghiệp sáng tạo, tài chính công nghệ, logistics thông minh, dịch vụ công nghệ số sẽ được phát triển nhanh. Chính phủ cũng quy hoạch xây dựng các khu kinh tế ven biển, khu thương mại tự do, cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối các đô thị trọng điểm tại các tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

Vùng Bắc Trung Bộ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10-10,5% mỗi năm trong 5 năm tới, phát triển mạnh khu kinh tế ven biển, công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo, công nghiệp ôtô và phụ trợ, chế biến nông - lâm - thủy sản, năng lượng tái tạo. Thành phố Huế được định hướng trở thành trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á và châu Á về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, thành phố Festival.

Vùng Đông Nam Bộ phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10% mỗi năm, phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo, hóa dầu, dược phẩm, điện tử, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trở thành trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại, du lịch của khu vực. Chính phủ đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường sắt đô thị TP HCM, đường sắt kết nối trung tâm với các đô thị phụ cận và sân bay Long Thành.

Ông Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra sáng 7/11. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Đại diện cơ quan thẩm tra - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng dù vẫn giữ nguyên 6 phân vùng kinh tế - xã hội, nhưng phạm vi và quy mô các vùng thay đổi lớn về diện tích, dân số, số đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trong đó, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là những vùng có biến động mạnh nhất. Vì vậy, Ủy ban đề nghị Chính phủ làm rõ tác động của phương án phân vùng mới tới định hướng phát triển, đánh giá tính liên kết nội vùng.

Cơ quan thẩm tra cho rằng Bắc Trung Bộ và miền Trung có vị trí liền kề, cùng định hướng phát triển công nghiệp lọc hóa dầu, ôtô, cảng biển và logistics nên cần đánh giá lợi thế so sánh để tránh chồng lấn, cạnh tranh, không đạt mục tiêu chung của cả nước. "Cần xác định rõ cực tăng trưởng của Bắc Trung Bộ để dẫn dắt phát triển toàn vùng, tương tự các vùng động lực khác", ông Mãi nói.

Anh Tú