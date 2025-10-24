Chiều nay Quốc hội bắt đầu xem xét công tác nhân sự

Sáng 24/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi); buổi chiều họp riêng để thực hiện công tác nhân sự.

Trả lời tại họp báo trước kỳ họp hôm 17/10, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền, gồm bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Nhà nước. Căn cứ quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ tiến hành các bước giới thiệu, thảo luận và bỏ phiếu kín theo quy trình chặt chẽ, dân chủ, minh bạch.

Bà Yên cho biết đây là quy trình thường xuyên nhằm bảo đảm sự kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ, đồng thời chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Toàn bộ công tác nhân sự được tiến hành đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, góp phần củng cố niềm tin của cử tri.

Đại biểu Quốc hội họp tại hội trường Diên Hồng. Ảnh: Hoàng Phong

Tại Hội nghị Trung ương 13 đầu tháng 10, Trung ương đã cho ý kiến để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 bầu các chức danh Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; đồng thời phê chuẩn nhân sự các chức danh Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Nội vụ.

Chính phủ hiện do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu, với 7 Phó thủ tướng gồm các ông Nguyễn Hòa Bình (Phó thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng và Mai Văn Chính.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai ngày 3/10, đại diện Ban Tổ chức Trung ương cho biết ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đang được thực hiện quy trình giới thiệu để bầu giữ chức Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Nội vụ hiện là bà Phạm Thị Thanh Trà. Cuối tháng 9, Thủ tướng đã bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, đảm nhiệm Quyền Bộ trưởng Ngoại giao từ cuối tháng 8.

Sơn Hà